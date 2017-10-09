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Боевики ИГ в Ираке начали атаковать курдов под белыми флагами
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    Боевики ИГ в Ираке начали атаковать курдов под белыми флагами

    17:49  9 Октября 2017
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    Боевики ИГ в Ираке начали атаковать курдов под белыми флагами

    Хавиджа, 9 октября. Боевики «Исламского государства»1 атакуют курдов под видом мирного населения.

    Командующий западным фронтом сил пешмерга Камаль Киркуки сообщил, что нападение произошло к западу от населенного пункта Киркук. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) напали на курдов с поднятыми белыми флагами, скрываясь среди мирного населения.

    Бойцы пешмерга знали о приближении исламистов, но наличие белых флагов позволило джихадистам приблизиться к позициям курдов. Подойдя к ополченцам, боевики открыли огонь с близкой дистанции.

    В результате перестрелки уничтожено два боевика «Халифата», один из террористов попал в плен. Курды потеряли одного из бойцов, сообщил Киркуки.

    Боевики ИГ в Ираке начали атаковать курдов под белыми флагами

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #игил #курды #ирак #киркук
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