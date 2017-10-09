Астанинский формат переговоров по Сирии доказал свою эффективность — Кремль
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Москва, 9 октября. Международные встречи по Сирии в Астане стали весомым результатом взаимодействия России и Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Астанинский формат доказал свою эффективность. Удалось снизить накал вооруженного конфликта. Улучшилась гуманитарная ситуация», — говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что с момента создания зон деэскалации в Сирии мирные жители получили доступ к продуктам питания и медикаментам, а также возможность перемещаться в пределах страны.
Последняя, шестая, встреча по Сирии в Астане состоялась 14–15 сентября. Седьмая намечена на конец октября.