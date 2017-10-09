Курды заявили о «финальной стадии» освобождения Ракки от ИГ

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Ракка, 9 октября. Курдские «Сирийские демократические силы» считают, что «Исламское государство»1 контролирует не более 10 процентов города Ракка.

Официальный представитель альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) Талал Сило заявил, что курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) контролируют около 90 процентов города Ракка. Оставшиеся кварталы населенного пункта удерживают не более 400-500 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Полное освобождение Ракки произойдет в ближайшие дни, отметил представитель курдов.

Отмечается, что курды в конце сентября уже делали подобное заявление. Эксперты считают, что ополчение контролирует от 70 до 80 процентов города.

1 Организация запрещена на территории РФ.