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В Кремле назвали темы встречи Путина с президентом Молдавии
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    В Кремле назвали темы встречи Путина с президентом Молдавии

    17:37  9 Октября 2017  /обновлено: 18:27  09 Октября 2017
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    В Кремле назвали темы встречи Путина с президентом Молдавии

    Москва, 9 октября. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с молдавским коллегой Игорем Додоном 10 октября. Как сообщили в пресс-службе российского лидера, ожидается, что основными темами обсуждения станут перспективы двустороннего сотрудничества, в особенности — торгово-экономического, а также проблематика урегулирования в Приднестровье.

    В Кремле отметили, что в апреле этого года дипломатическим отношениям между двумя странами исполнилось 25 лет. Первый за последние девять лет визит президента Молдавии в Россию состоялся в январе 2017 года.

    Важной сферой взаимодействия между Москвой и Кишиневом является энергетика. «Газпром» владеет 50% компании «Молдовагаз» и поставляет Молдавии 3 млрд куб.м газа в год. При этом в прошлом году Россия уступила Румынии статус главного торгового партнера Молдавии — доля экспорта сократилась с 18 до 13% из-за сворачивания сотрудничества с Москвой и сближением с Евросоюзом.

    «В отношении приднестровского урегулирования – Россия последовательно выступает за достижение компромисса между Кишиневом и Тирасполем, выработанного в ходе равноправных переговоров на основе норм и принципов международного права. Необходимо продолжить работу по созданию атмосферы доверия между берегами Днестра», — сообщили в пресс-службе Кремля.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #додон
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