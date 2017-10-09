В Кремле назвали темы встречи Путина с президентом Молдавии
Москва, 9 октября. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с молдавским коллегой Игорем Додоном 10 октября. Как сообщили в пресс-службе российского лидера, ожидается, что основными темами обсуждения станут перспективы двустороннего сотрудничества, в особенности — торгово-экономического, а также проблематика урегулирования в Приднестровье.
В Кремле отметили, что в апреле этого года дипломатическим отношениям между двумя странами исполнилось 25 лет. Первый за последние девять лет визит президента Молдавии в Россию состоялся в январе 2017 года.
Важной сферой взаимодействия между Москвой и Кишиневом является энергетика. «Газпром» владеет 50% компании «Молдовагаз» и поставляет Молдавии 3 млрд куб.м газа в год. При этом в прошлом году Россия уступила Румынии статус главного торгового партнера Молдавии — доля экспорта сократилась с 18 до 13% из-за сворачивания сотрудничества с Москвой и сближением с Евросоюзом.
«В отношении приднестровского урегулирования – Россия последовательно выступает за достижение компромисса между Кишиневом и Тирасполем, выработанного в ходе равноправных переговоров на основе норм и принципов международного права. Необходимо продолжить работу по созданию атмосферы доверия между берегами Днестра», — сообщили в пресс-службе Кремля.