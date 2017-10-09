Порошенко на грани суицида: Дмитрий Лекух о пенсионной реформе МВФ на Украине

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К некоторым событиям в жизни Украины давно надо относиться не как к самостоятельным явлениям, а исключительно как к общим симптомам.

Тут на днях Петр Порошенко заявил у себя в фейсбуке (это на Украине уже такая политическая традиция — делать заявления в соцсетях: всегда можно сказать, что это было сказано неофициально или что «девочка ошиблась»): «Подписал закон о повышении пенсий. Хочу поздравить всех пенсионеров, потому что восстанавливается справедливость. Хочу поздравить всех украинцев, потому что когда-нибудь мы все будем пенсионерами».

Что нам тут интересно? Даже не то, что Петр Алексеевич соврал (это явление настолько обыденное, что большого интереса не вызывает), ибо закон Украины о пенсионной реформе — это вовсе не «о повышении пенсий». Интересно другое. Порошенко не просто понимает, что эти его слова с самого начала будут восприниматься украинскими гражданами как очевидное вранье. Он понимает и другое: вот это конкретное вранье — ему уже совершенно точно не простят.

Просто пенсионеры — и это политико-социологическая аксиома, — самая сложная и одновременно самая дисциплинированная электоральная аудитория. Без симпатий которой на выборах, по крайней мере на постсоветском пространстве, делать совершенно нечего — как бы твоя страна ни называлась: хоть Эстония, хоть Киргизия. И когда этой аудитории нагло и беззастенчиво врут в глаза, она редко прощает.

Экономия на стариках

Украинский закон о пенсионной реформе не случайно принимался под чудовищным давлением Международного валютного фонда. Он, собственно, и нужен отнюдь не Украине, а МВФ. И еще: закон этот — ни разу не об экономике, а об экономии. А это разные вещи.

Следите за руками.

Единственной целью изменений пенсионного законодательства ни от кого не зависимой территории является сокращение дефицита Пенсионного фонда. Так вот, реализовать это в нынешней экономической ситуации можно только за счет двух вещей. Вещь первая — фактическое увеличение пенсионного возраста. Вещь вторая — уменьшение выплат через коэффициенты начисления пенсий. Других возможностей нет.

Делается это довольно хитро. Повышение пенсионного возраста как бы прямо не предусматривается, но поднимается порог минимально необходимого для выхода на пенсию стажа, причем сразу на 10 лет: с 15 до 25.

Особенно сильно это бьет по украинским гастарбайтерам, работающих хоть в России, хоть в Европе. У них, понятное дело, сроки работы за границей в зачет трудового стажа не идут. При этом зарплаты «заробитчан» — серьезная составляющая украинской экономики, прямо влияющая на благосостояние остальных граждан.

Также с 1 января 2018 года Киев собирается отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий пенсионеров. Кроме того, ликвидируется система специальных пенсий для государственных служащих, научных работников, судей и прокуроров (остается только для военных).

В обмен украинские старики довольствуются подачкой: с 1 октября минимальный размер пенсии в стране увеличится на 5,2 доллара США — до 1452 гривен. Это 3134,13 рубля.

Как вернуть должок

Собственно говоря, связано все это только с одним — с жестким требованием МВФ сократить дефицит бюджета пенсионного фонда Украины. Последний и вправду чудовищен: он оценивается примерно в 140 млрд гривен (чуть более 300 млрд рублей).

Интерес МВФ понятен: ему нужно не только кредитовать украинские власти, но и возвращать долги. А поскольку получать что-либо с киевской власти — все равно что поросенка стричь, то выход очевиден: нужно грабить народ. В данном конкретном случае — пенсионеров: со всех остальных украинцев копейки собираются за счет роста тарифов ЖКХ.

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И вовсе не случайно директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен прямо заявляет, что пенсионные расходы на Украине составляют около 11 %, что очень много по международным стандартам. То, что пенсионеры не могут толком прожить даже на эти «чрезмерно высокие проценты», госпожу Кахконен не сильно волнует: это банально не входит в ее служебные обязанности.

Так почему же Петр Порошенко пошел на это электоральное самоубийство?

Ответ очевиден. Нынешний глава Украины прекрасно понимает: положение в стране таково, что ни на какой второй срок ему не рассчитывать не стоит. Иначе, вы уж поверьте, — ужом бы извернулся, но не стал бы ссориться с пенсионным электоратом. Порошенко не настолько наивен, чтобы не понимать: математику «увеличения пенсий» старики просчитают на раз-два. Ведь когда вопрос касается твоей собственной шкуры, подобные вещи не считать затруднительно.

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А еще Петр Алексеевич — и это также признается наблюдателями, — весьма властолюбивое «политическое животное», чтобы просто так, беспричинно, отдавать кому-либо власть.

Следовательно, если для украинского президента очередной транш МВФ оказался важнее, чем собственное политическое будущее, — значит, киевская власть окончательно перешла на режим «нам бы только день простоять да ночь продержаться».

Есть опасение, что это уже не власть, а обыкновенная ликвидационная комиссия государства Украина. Работающая не на будущее страны, а исключительно в предчувствии неизбежной войны по принципу «когда все разворовано — время поджигать склад».