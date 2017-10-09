ИГ взяло на себя ответственность за нападение на «Джебхат ан-Нусру» в провинции Хама

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Хама, 9 октября. Боевики «Исламского государства»1 атаковали позиции группировки «Джебхат ан-Нусра»1 на севере провинции Хама.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) опубликовали заявление, в котором взяли на себя ответственность на нападение на подразделения «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация), которые ранее захватили населенный пункт Абу Дали.

Отмечается, что командование «Джебхат ан-Нусры» пытается оперативно перебросить в данный регион подкрепление и отразить наступление боевиков «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.