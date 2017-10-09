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#Соцсети
Ferrari на бензине А-76: в Сети высмеяли попытку Киева заменить автомат Калашникова
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    Ferrari на бензине А-76: в Сети высмеяли попытку Киева заменить автомат Калашникова

    17:55  9 Октября 2017  /обновлено: 17:56  09 Октября 2017
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    Ferrari на бензине А-76: в Сети высмеяли попытку Киева заменить автомат Калашникова

    Киев, 9 октября. Государственный концерн «Укроборонпром» продемонстрировал карабин, который должен заменить в украинских войсках автомат Калашникова.

    Речь идет об автоматическом карабине M4 — WAC-47, который производится на территории Украины (по американской лицензии). Данная модификация использует патрон 7,62х39, однако ее можно адаптировать под патрон 5,56х45 НАТО.

    «Первая партия M4 — WAC-47… будет предоставлена представителям Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других силовых структур для проведения всесторонних испытаний», — отметили представители госконцерна.

    Ferrari на бензине А-76: в Сети высмеяли попытку Киева заменить автомат Калашникова

    Украинцы уже отреагировали в социальных сетях на данное заявление.

    «Это же сколько «калашей» спишут и продадут налево», — отметил один из юзеров.

    «Без сарказма, просто интересно: что в этом карабина было произведено именно «Укроборонпромом»?» — спросил другой пользователь.

    «AR-15 на патроне АКМ, это как Ferrari на бензине А-76», — резюмировали соцсети.

    Автор: Алексей Громов
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