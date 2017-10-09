Ferrari на бензине А-76: в Сети высмеяли попытку Киева заменить автомат Калашникова

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Киев, 9 октября. Государственный концерн «Укроборонпром» продемонстрировал карабин, который должен заменить в украинских войсках автомат Калашникова.

Речь идет об автоматическом карабине M4 — WAC-47, который производится на территории Украины (по американской лицензии). Данная модификация использует патрон 7,62х39, однако ее можно адаптировать под патрон 5,56х45 НАТО.

«Первая партия M4 — WAC-47… будет предоставлена представителям Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других силовых структур для проведения всесторонних испытаний», — отметили представители госконцерна.

Украинцы уже отреагировали в социальных сетях на данное заявление.

«Это же сколько «калашей» спишут и продадут налево», — отметил один из юзеров.

«Без сарказма, просто интересно: что в этом карабина было произведено именно «Укроборонпромом»?» — спросил другой пользователь.

«AR-15 на патроне АКМ, это как Ferrari на бензине А-76», — резюмировали соцсети.