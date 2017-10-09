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Украина
Донбасс: ВСУ заявили о «взятии под контроль» донецкого аэропорта
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    Донбасс: ВСУ заявили о «взятии под контроль» донецкого аэропорта

    18:25  9 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ заявили о «взятии под контроль» донецкого аэропорта

    Киев, 9 октября. Украинские силовики заявили, что якобы взяли под полный контроль территорию донецкого аэропорта в Донбассе.

    Офицер ВСУ заявил украинским СМИ, что киевские силовики якобы заняли в Донбассе стратегически важный объект — донецкий аэропорт (ДАП). Однако никаких существенных доказательств своих слов военнослужащий не предоставил.

    «Под нашим контролем взлетная полоса, руины ДАПа, то есть окраина города Донецк», — приводит его слова ТСН.ua.

    Военнослужащие ДНР, находящиеся на этих позициях, отнеслись к этой новости с иронией. Они обратили внимание, что этот материал смело можно отнести к типичным образцам «лживой украинской телепропаганды», передает портал «Русская Весна». По их словам, информация не соответствует действительности.

    Донбасс: ВСУ заявили о «взятии под контроль» донецкого аэропорта

    Однако обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе действительно продолжаются. Только за последние сутки районы 13 населенных пунктов Донецкой народной республики подверглись обстрелам со стороны украинской армии.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #донбасс #украина #донецк #донецкий аэропорт
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