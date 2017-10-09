Донбасс: ВСУ заявили о «взятии под контроль» донецкого аэропорта

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Киев, 9 октября. Украинские силовики заявили, что якобы взяли под полный контроль территорию донецкого аэропорта в Донбассе.

Офицер ВСУ заявил украинским СМИ, что киевские силовики якобы заняли в Донбассе стратегически важный объект — донецкий аэропорт (ДАП). Однако никаких существенных доказательств своих слов военнослужащий не предоставил.

«Под нашим контролем взлетная полоса, руины ДАПа, то есть окраина города Донецк», — приводит его слова ТСН.ua.

Военнослужащие ДНР, находящиеся на этих позициях, отнеслись к этой новости с иронией. Они обратили внимание, что этот материал смело можно отнести к типичным образцам «лживой украинской телепропаганды», передает портал «Русская Весна». По их словам, информация не соответствует действительности.

Однако обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе действительно продолжаются. Только за последние сутки районы 13 населенных пунктов Донецкой народной республики подверглись обстрелам со стороны украинской армии.