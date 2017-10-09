Крымские отельеры: фильм Пиманова «Крым» привлекает к нам новых туристов

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Выход в прокат фильма «Крым» Алексея Пиманова вновь привлек внимание к российскому полуострову. Всем, кто захотел похвалить или поругать новую кинокартину, пришлось сначала полюбоваться знаменитыми «открыточными» видами Балаклавы, Мангуп-кале и других крымских красот. О новых туристах, которые решили приехать в Крым после просмотра, рассказала Федеральному агентству новостей председатель Ассоциации малых отелей Крыма, отельер Наталья Пархоменко.

— Наталья, вы очень много рассказываете о Крыме и туризме на полуострове через соцсети, и знаю, что после выхода фильма «Крым» на экраны вам стали писать еще активнее. Что привлекло людей, как думаете?

— Да, после премьеры мне пришло сообщение от друзей из Питера (мы с ними лично не знакомы, дружим через соцсети) следующего содержания: «Посмотрели фильм «Крым», и появилось желание побывать у вас в гостях на следующий год в сентябре. Подскажите, пожалуйста, как лучше добраться, как снять жилье и как побывать в разных красивых местах». Когда сделала у себя перепост, многие скептики не верили, требовали сделать скриншот и доказать, что это реальные люди. Но это глупости, конечно, зачем мне афишировать имена людей, которые мне написали лично… К тому же, стали приходить и другие письма, делать перепост всех сообщений смысла нет. Вижу по своей работе с людьми, что отклик у туристов этот фильм точно вызвал. Фильм точно «зашел», его многие увидели, и даже негативные отклики делают полуострову хорошую рекламу.

— У вас, у крымчанки, какое впечатление от этого фильма?

— Я внимательно посмотрела анонс и сразу поняла, что это будет фильм о любви на фоне крымских пейзажей. Что не будет в нем ни блокпостов, ни захвата штаба флота — не должно быть этого в фильме о любви! Многие крымчане, активные участники «русской весны», возможно, ждали другого: политически окрашенного фильма, такого, чтоб прям на ножах все было! Но по мне, так слава богу, что этого не было — хватит уже этой поножовщины, нельзя нам ругаться, нельзя постоянно вытаскивать этот негатив из истории. И потом, для этого должен быть другой фильм — документальный, на основании событий и разговоров с участниками. «Крым» Пиманова — художественный фильм, и надо, чтобы люди это понимали сразу и не разочаровывались. Самое главное, что я увидела — это любимые кусочки нашего Крыма: Балаклаву, Мангуп-кале… Это было так приятно и трогательно, что даже ком в горле вставал во время просмотра — все эти любимые места… Вообще приятно, что сейчас в Крыму снимается много проектов, и что его красота транслируется в таком количестве фильмов. В прошлом году вышел фильм «Вурдалаки» с Михаилом Пореченковым, там по сюжету действие происходит в Румынии, но я-то местная, узнаю крымские пейзажи. И хотя это не вяжется с сюжетом, но так приятно видеть свой Крым в кино! Крым — это одна большая съемочная площадка для любого сюжета. Здесь все вживую, можно снимать почти без декораций. Хочешь — прерии, хочешь — степи или горы, озера, я уже не говорю про море — оно здесь есть в бесчисленных вариациях, всех оттенков в разные времена года, в шторм или штиль, всех цветов на рассвете и на закате. А уж когда мы запахи начнем в кино передавать — ох, надеюсь, мы скоро до этого дойдем!

— У нас фильм «Крым» предлагали посмотреть сторонникам Навального на митинге в Петербурге. Можете представить, какое презрение с их стороны это вызвало? Не обидно, что такие люди относятся к Крыму предвзято из-за политики?

— Социальная проблематика всегда была, есть и будет… Но вы попробуйте увидеть не негативное в истории с Крымом, а то прекрасное, что с ним пришло в Россию. Приезжайте, посмотрите на плоды инжира и цветы гибискуса, окунитесь в чистое море и почувствуйте его тепло. Крым за всю свою жизнь узнать и понять невозможно — даже знакомые ранее места играют новыми гранями в разные времена года, и это такое наслаждение — познавать эти крымские грани! Но если вы «а-ля Навальный», то привыкайте к нему и к вечной критике всего российского, нам тогда с вами не по пути…