Российским судам разрешили уменьшать неустойки за просроченные алименты

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Москва, 9 октября. Российским судам разрешили снижать сумму неустойки за просроченную выплату алиментов, если их сумма меньше суммы задолженности. Соответствующее решение принял Конституционный суд РФ после жалобы жителя Владимирской области, задолжавшего по выплате алиментов 217 тысяч рублей.

После наступления совершеннолетия сын мужчины подал в суд на своего отца, потребовав от него 3,2 млн рублей за невыплату алиментов с 1997 по 2016 год.

Заявитель подчеркнул, что ст. 115 Семейного кодекса и ст. 333 Гражданского кодекса ответственность за неуплату алиментов, однако, по его словам, суд не учел, что он воспитывает троих детей от второго брака.

Конституционный суд постановил снизить величину неустойки в случае наличия обстоятельсв, которые заслуживают внимания, пишет «АиФ».