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Новости Сирии
Астанинский формат снизил уровень накала вооруженного конфликта в Сирии — Ушаков
Новости Сирии
Астанинский формат снизил уровень накала вооруженного конфликта в Сирии — Ушаков
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    Астанинский формат снизил уровень накала вооруженного конфликта в Сирии — Ушаков

    17:12  9 Октября 2017  /обновлено: 17:14  09 Октября 2017
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    Астанинский формат снизил уровень накала вооруженного конфликта в Сирии — Ушаков

    Москва, 9 октября. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о снижении накала вооруженного конфликта в Сирии. Этого удалось достичь, благодаря астанинскому формату переговоров, он доказал свою эффективность, подчеркнул Ушаков.

    «Весомым результатом взаимодействия России и Казахстана на международной арене стала успешная организация международных встреч по Сирии в Астане. Астанинский формат доказал свою эффективность. Удалось снизить накал вооруженного конфликта»,  — сказал Ушаков.

    Кроме того, он указал на улучшение в арабской стране и гуманитарной ситуации благодаря функционированию четырех временных зон деэскалации.

    «Люди по обе стороны разделительных линий получили доступ к продуктам питания, медикаментам, а также смогли перемещаться по территории страны», — подчеркнул Ушаков. 

    Напомним, 12 октября  Владимир Путин, как ожидается, встретится с лидером Казахстана. На повестке дня глав государств будут вынесены вопросы двустороннего сотрудничества, международные проблемы, включая перспективы межсирийские встречи в Астане.


     

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сирия #переговоры по сирии #переговоры #ушаков #астана
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