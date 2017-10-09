В Избранное

Москва, 9 октября. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о снижении накала вооруженного конфликта в Сирии. Этого удалось достичь, благодаря астанинскому формату переговоров, он доказал свою эффективность, подчеркнул Ушаков.

«Весомым результатом взаимодействия России и Казахстана на международной арене стала успешная организация международных встреч по Сирии в Астане. Астанинский формат доказал свою эффективность. Удалось снизить накал вооруженного конфликта», — сказал Ушаков.

Кроме того, он указал на улучшение в арабской стране и гуманитарной ситуации благодаря функционированию четырех временных зон деэскалации.

«Люди по обе стороны разделительных линий получили доступ к продуктам питания, медикаментам, а также смогли перемещаться по территории страны», — подчеркнул Ушаков.

Напомним, 12 октября Владимир Путин, как ожидается, встретится с лидером Казахстана. На повестке дня глав государств будут вынесены вопросы двустороннего сотрудничества, международные проблемы, включая перспективы межсирийские встречи в Астане.



