Боевики ИГ подожгли нефтяные месторождения в Хавидже

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Хавиджа, 9 октября. Пожарные команды пытаются справиться с огнем на зачищенных от «Исламского государства»1 нефтяных месторождениях в Ираке.

Местные источники сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) устроили пожары на пятнадцати нефтяных месторождениях в Хавидже для того, чтобы задержать наступление иракской армии.

Представитель комитета по энергетике провинциального совета в Киркуке Фуад Хусейн сообщил, что пожарные команды прибывают из различных районов, чтобы попытаться справиться с огнем.

Ранее сообщалось, что 21 сентября правительственные войска Ирака начали масштабное наступление на позиции «Исламского государства» в Хавидже, которая остается последним оплотом «Халифата» в провинции Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.