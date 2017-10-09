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Новости Сирии
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Иран намерен приравнять США к ИГ в случае новых санкций
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    Иран намерен приравнять США к ИГ в случае новых санкций

    16:56  9 Октября 2017
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    Иран намерен приравнять США к ИГ в случае новых санкций

    Тегеран, 9 октября. Власти Ирана предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о последствиях в случае введения новых санкций против страны.

    С данным заявлением выступил глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари. На совещании КСИР он подчеркнул, что новые санкции в отношении Ирана будут означать выход США из соглашения по иранской ядерной программе. Дальнейшее взаимодействие двух стран после этого будет невозможно.

    Джафари подчеркнул, что в этом случае Корпус стражей исламской революции начнет относиться к армии США как к боевикам террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), а сама страна будет признанна террористической организацией.

    Иран намерен приравнять США к ИГ в случае новых санкций

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #иг #игил #иран
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