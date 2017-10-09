МИД ФРГ объяснил, чем обернется выход США из соглашения по ядерной программе Ирана

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Берлин, 9 октября. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что выход Соединенных Штатов из соглашения по ядерной программе Ирана может резко осложнить ситуацию в ближневосточном регионе. Глава МИД ФРГ призвал президента США Дональда Трампа не приостанавливать действие договоренностей, а также отметил, что Тегеран полностью соблюдает параметры сделки.

«Мы опасаемся, президент (Трамп) заявит, что, с его точки зрения, соглашение Ираном не исполняется», — заявил Габриэль.

Министр добавил, что в Берлине убеждены в обратном. Он напомнил, что международная организация семь раз проверяла, соблюдает ли Иран свои обязательства, «и каждый раз МАГАТЭ подтверждало, что это так».

Глава МИД ФРГ заключил, что Франция и Великобритания также обращаются к американскому президенту с призывом не ставить под угрозу выработанное после нескольких лет переговоров соглашение. Крах соглашения подвергнет дополнительной угрозе политическое урегулирование конфликта вокруг КНДР и приведет лишь к ухудшению ситуации в ближневосточном регионе, резюмировал Габриэль.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что президенту США Дональду Трампу не удастся свести на нет выгоду, получаемую Тегераном от ядерной сделки