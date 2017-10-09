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Политика
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МИД ФРГ объяснил, чем обернется выход США из соглашения по ядерной программе Ирана
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    МИД ФРГ объяснил, чем обернется выход США из соглашения по ядерной программе Ирана

    17:21  9 Октября 2017
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    МИД ФРГ объяснил, чем обернется выход США из соглашения по ядерной программе Ирана

    Берлин, 9 октября. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что выход Соединенных Штатов из соглашения по ядерной программе Ирана может резко осложнить ситуацию в ближневосточном регионе. Глава МИД ФРГ призвал президента США Дональда Трампа не приостанавливать действие договоренностей, а также отметил, что Тегеран полностью соблюдает параметры сделки.

    «Мы опасаемся, президент (Трамп) заявит, что, с его точки зрения, соглашение Ираном не исполняется», — заявил Габриэль.

    Министр добавил, что в Берлине убеждены в обратном. Он напомнил, что международная организация семь раз проверяла, соблюдает ли Иран свои обязательства, «и каждый раз МАГАТЭ подтверждало, что это так».

    Глава МИД ФРГ заключил, что Франция и Великобритания также обращаются к американскому президенту с призывом не ставить под угрозу выработанное после нескольких лет переговоров соглашение. Крах соглашения подвергнет дополнительной угрозе политическое урегулирование конфликта вокруг КНДР и приведет лишь к ухудшению ситуации в ближневосточном регионе, резюмировал Габриэль.МИД ФРГ объяснил, чем обернется выход США из соглашения по ядерной программе Ирана

    Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что президенту США Дональду Трампу не удастся свести на нет выгоду, получаемую Тегераном от ядерной сделки

    Автор: Тимур Румянцев
    #трамп #иран #германия
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