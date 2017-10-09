Попытка оживить труп: эксперт о желании Украины объединиться с Молдавией и Грузией против РФ

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Глава МИД Украины Павел Климкин призвал руководство Грузии, Молдавии и Азербайджана объединить усилия стран для противостояния России. Такое заявление Климкин сделал на пресс-конференции в Тбилиси.

«Мы все стоим перед общим вызовом и, прежде всего, это вызов, связанный с нашим суверенитетом и территориальной целостностью. Это все исходит от одной страны — РФ и, разумеется, нам нужно совместно противостоять этому вызову», — сказал Климкин.

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что заявления подобного рода носят популистский характер.

«Представители Украины ищут определенные точки соприкосновения, надеясь на солидарность. Но я напомню, что никто не распускал ГУАМ (региональная организация, созданная в 1997 году). А в состав ГУАМ как раз входят и Молдавия, и Азербайджан, и Украина, и Грузия. То есть те страны, которые имеют на своей территории так называемый сепаратистский режим. Такая структура до сих пор существует, хотя после грузино-осетинского конфликта ГУАМ ни разу не собирался. За такими заявлениями ничего не последует. Украина пытается привлечь к себе внимание. Киевское руководство находится в поисках тем, которые бы позволили вынести проблему отношений с Россией в топ новостей», — заключил Суздальцев

Политолог и публицист Леонид Крутаков в комментарии ФАН заявил, что ГУАМ изначально носил антироссийский характер. Его главная цель заключалась в наладке поставок среднеазиатских и азербайджанских углеводородов в обход России. Украина в этой цепочке должна была выступать одним из звеньев. Однако сегодня Средняя Азия уже переориентировалась на поставки на китайский рынок. А транспортировка нефти через проливы сопряжена с большими издержками, поскольку перевозить нефть через проливы нужно среднегабаритными танкерами. Чтобы оживить ГУАМ, одного азербайджанского газа будет недостаточно. А вопрос поставок иранского газа пока не является частью повестки, поскольку, во-первых, президент США Дональд Трамп ужесточил свою риторику в отношении Ирана, а во-вторых, для Ирана более приоритетными направлениями продажи энергоресурсов являются Турция и Сирия.