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Украина
«Герой АТО» пожаловался на «коридор позора» в Донецке: На улицах бабушки били клюшками
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    «Герой АТО» пожаловался на «коридор позора» в Донецке: На улицах бабушки били клюшками

    18:08  9 Октября 2017
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    «Герой АТО» пожаловался на «коридор позора» в Донецке: На улицах бабушки били клюшками

    Киев, 9 октября. Отвоевавший два года в Донбассе в составе ВСУ житель Киева пожаловался украинскому телеканалу на бабушек, которые высказывали свое отвращение к участникам силовой операции — так называемой АТО.

    В эфир украинского телеканала дозвонился некий Евгений, который представился бывшим участником АТО. Житель Киева добавил, что два года воевал в Донбассе.

    По словам мужчины, он понимает, что Украину надо объединить, вернуть ДНР и ЛНР в состав страны, однако в душе он хранит обиду на местных жителей. При этом Евгений указал конкретный объект своей неприязни — донбасских бабушек, передает «Политнавигатор».

    В качестве примера он приводит события двухлетней давности, когда украинские силовики, ежедневно обстреливавшие жителей Донбасса, попали в плен. В качестве наказания их провели так называемым «коридором позора» по Донецку.

    «Герой АТО» пожаловался на «коридор позора» в Донецке: На улицах бабушки били клюшками

    «Я не могу понять, как можно простить этих бабушек, которые наших пленных на улицах били клюшками, плевали в лицо, как же их можно простить? Объясните, как я могу это простить? — заявил он в телеэфире. — Я этого никогда не прощу, и таких людей много».

    Ведущие лишь отвечали «ветерану АТО» молчаливыми кивками. Однако в эфире ни одного украинского телеканала не было ни слова о том, что только накануне вечером, 8 октября, в результате обстрела ВСУ в Зайцево (территория ДНР) погиб многодетный мужчина. В результате атаки «героев АТО» сиротами остались сразу три ребенка. Репортаж об этой трагедии подготовил корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Герой АТО» пожаловался на «коридор позора» в Донецке: На улицах бабушки били клюшками

    Автор: Алексей Громов
    #ато #всу #донбасс #украина #плен #бабушки
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