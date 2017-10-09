Неверов предложил кандидата на пост вице-спикера Госдумы

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Москва, 9 октября. Вице-спикером Государственной думы может стать глава комитета по экологии и окружающей среде Ольга Тимофеева. Ее кандидатуру предложил в понедельник новый глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

После назначение Владимира Васильева врио главы Дагестана пост вице-спикера от ЕР остался вакантным.

«В связи с этим вношу предложение по кандидатуре на должность заместителя председателя Госдумы — кандидатуру Тимофеевой Ольги Викторовны, председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды», — заявил Неверов в ходе заседания фракции.

Кандидатура Тимофеевой была поддержана депутатами-единороссами.

Напомним, 3 октября президент Российской Федерации Владимир Путин назначил прежнего руководителя крупнейшей думской фракции Владимира Васильева врио главы Дагестана.