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Новости Сирии
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Россия
Неверов предложил кандидата на пост вице-спикера Госдумы
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    Неверов предложил кандидата на пост вице-спикера Госдумы

    16:55  9 Октября 2017
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    Неверов предложил кандидата на пост вице-спикера Госдумы

    Москва, 9 октября. Вице-спикером Государственной думы может стать глава комитета по экологии и окружающей среде Ольга Тимофеева. Ее кандидатуру предложил в понедельник новый глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

    После назначение Владимира Васильева врио главы Дагестана пост вице-спикера от ЕР остался вакантным.

    «В связи с этим вношу предложение по кандидатуре на должность заместителя председателя Госдумы — кандидатуру Тимофеевой Ольги Викторовны, председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды», — заявил Неверов в ходе заседания фракции.

    Кандидатура Тимофеевой была поддержана депутатами-единороссами.

    Неверов предложил кандидата на пост вице-спикера Госдумы

    Напомним, 3 октября президент Российской Федерации Владимир Путин назначил прежнего руководителя крупнейшей думской фракции Владимира Васильева врио главы Дагестана.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #единая россия #неверов #тимофеева
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