Около ста боевиков ИГ могут казнить в Ираке

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Багдад, 9 октября. Около ста иностранных боевиков «Исламского государства»1 предстанут перед судом Ирака.

Посол Ирака в Бельгии Джавад аль-Члайхави заявил, что сотрудникам сил безопасности страны удалось захватить в плен порядка ста иностранных наемников террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

По словам дипломата задержанные джихадисты могут быть приговорены к смертной казни. Среди задержанных исламистов выходцы из Средней Азии, а также европейских государств, включая Бельгию.

Также чиновник подтвердил, что около 1400 членов семей иностранных террористов содержатся в лагере около Мосула, ведутся переговоры с европейскими властями об их депортации на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.