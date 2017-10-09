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Россия
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Весь мир
Около ста боевиков ИГ могут казнить в Ираке
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    Около ста боевиков ИГ могут казнить в Ираке

    16:43  9 Октября 2017
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    Около ста боевиков ИГ могут казнить в Ираке

    Багдад, 9 октября. Около ста иностранных боевиков «Исламского государства»1 предстанут перед судом Ирака.

    Посол Ирака в Бельгии Джавад аль-Члайхави заявил, что сотрудникам сил безопасности страны удалось захватить в плен порядка ста иностранных наемников террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    По словам дипломата задержанные джихадисты могут быть приговорены к смертной казни. Среди задержанных исламистов выходцы из Средней Азии, а также европейских государств, включая Бельгию.

    Также чиновник подтвердил, что около 1400 членов семей иностранных террористов содержатся в лагере около Мосула, ведутся переговоры с европейскими властями об их депортации на родину.

    Около ста боевиков ИГ могут казнить в Ираке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #игил #ирак #бельгия
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