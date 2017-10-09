Сирия и Россия укрепляют связи: корреспондент ФАН побывал на празднике дружбы РФ и САР в Латакии

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Представители Координационного центра по примирению враждующих сторон в Сирии, базирующиеся на аэродроме «Хмеймим», являются организаторами множества мероприятий, посвященных российским национальным праздникам и другим важным событиям. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил один из таких фестивалей и прислал в нашу редакцию видеозапись с данного празднества.

Чаще всего российский Координационный центр устраивает концерты, выставки, творческие вечера и другие всевозможные мероприятия в специальном Культурно-досуговом центре, который открылся на базе «Хмеймим» еще в мае прошлого года. Различные приемы и показы, кроме того, нередко проходят и в самой Латакии, в том числе в Театре культуры имени Дар Аль-Асад, который располагается почти в самом центре города.

Недавно в данном культурном центре в столице провинции прошел ряд мероприятий в рамках российско-сирийской недели. В данном событии, посвященном укреплению отношений и культурных связей между дружественными народами, приняли участие многие сирийцы, в числе которых также были выходцы из РФ и стран СНГ, а также российские военнослужащие.

На сцене в рамках праздничного концерта выступили несколько музыкальных и танцевальных коллективов — Габальский ансамбль народного творчества, Центральный военный оркестр России, клуб «Бриллиантовый танец», а также представители Музыкального института Махмуда Эль-Аджна. Были исполнены, в частности, фольклорные песни и танцы, рассказывающие о традициях и ценностях дружественных народов.

Кроме того, в Театре культуры в Латакии прошла специальная выставка, на которой были представлены фотографии главных достопримечательностей, памятников архитектуры и промысла, а также видов красивейших городов России и Сирии.

Помимо культурного сближения, государства продолжают укреплять сотрудничество и в экономической сфере. Торговля между странами значительно выросла после создания российско-сирийского экспортного рынка. Одной из главных статей экспорта России в Сирию и, напротив, импорта РФ из САР являются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.