Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

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Киев, 9 октября. На рассмотрение в Верховную раду был внесен законопроект о временном ограничении въезда граждан Украины на территорию Российской Федерации. Соответствующая информация появилась на интернет-портале украинского парламента.

Авторами инициативы являются представители «Блока Петра Порошенко» Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный нардеп Андрей Денисенко. Текст документа пока опубликован не был.

Напомним, ранее депутат Государственной Думы России Олег Нилов предложил упростить процедуру получения российского гражданства для украинцев.