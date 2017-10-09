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Новости Сирии
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Украина
Киев может ограничить поездки украинцев в Россию
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    Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

    17:06  9 Октября 2017
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    Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

    Киев, 9 октября. На рассмотрение в Верховную раду был внесен законопроект о временном ограничении въезда граждан Украины на территорию Российской Федерации. Соответствующая информация появилась на интернет-портале украинского парламента.

    Авторами инициативы являются представители «Блока Петра Порошенко» Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный нардеп Андрей Денисенко. Текст документа пока опубликован не был.

    Напомним, ранее депутат Государственной Думы России Олег Нилов предложил упростить процедуру получения российского гражданства для украинцев.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина
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