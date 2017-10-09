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ДНР: трое детей остались без отца после обстрела ВСУ в Зайцево
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    ДНР: трое детей остались без отца после обстрела ВСУ в Зайцево

    16:46  9 Октября 2017  /обновлено: 16:50  09 Октября 2017
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    ДНР: трое детей остались без отца после обстрела ВСУ в Зайцево

    Донецк, 9 октября. Трое детей в поселке Зайцево остались без отца после обстрела ВСУ накануне вечером в Донецкой народной республике, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Обстрел мирных районов поселка Зайцево вечером 8 октября унес жизнь мужчины, воспитывавшего трех маленьких детей. Из-за действий ВСУ малыши остались сиротами.

    «Сегодня три ученика нашей школы остались без отца. Это случилось вчера вечером: отец погиб от прямого попадания снаряда. В этой ситуации можно сказать только одно: мы не дадим фашизму зайти на нашу родную землю. К сожалению, украинская армия не понимает, что здесь живут дети, которым нужен мир и которые должны жить в мире», — рассказала ФАН начальник управления образованием города Горловка Марина Полубан.

    По словам главы сельсовета Ирины Дикун, ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия около 16.30 часов. Позже украинские силовики перешли на тяжелое вооружение. По поселку были прилеты из БМП и минометов калибрами 82 мм и 120 мм.

    «Очень много попаданий было в центре поселка, перебиты провода электропередач. В основном стреляют по жилому массиву, а тут ведь люди живут. Света нет на трех улицах. Но самое тяжелое — погиб человек. Многодетный отец. Дети теперь остались сиротами. Он был очень трудолюбивый человек, все делал для деток… Теперь они остались без отца. Вот что делает эта проклятая война», — с горечью отзывается Ирина Дикун.

    На данный момент дети находятся дома с братьями погибшего и другими родственниками.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    #дети #днр #всу #донбасс #обстрел #зайцево
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