Истребители ВКС РФ принудили к посадке «нарушителя» под Тверью

В Избранное

Тверь, 9 октября. Летчики ВКС РФ на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ отработали в Западном военном округе воздушный перехват условного противника.

В рамках учений по противовоздушной обороне объектов и войск экипажи ВКС РФ провели тренировку по перехвату и принуждению к посадке различных типов самолетов — условных нарушителей воздушных границ России.

Дежурные перехватчики были подняты по тревоге после получения сигнала о пересечении границы самолетом, не отвечающим на запросы операторов. Пара истребителей приблизилась к «нарушителю» на минимальное расстояние, совершила маневры, которые воспрепятствовали дальнейшему полету «противника», после чего продемонстрировала готовность к боевому применению вооружения.

«Нарушитель» был принужден к посадке на заданный аэродром. В учениях задействовали 20 экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.