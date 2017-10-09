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Новости Сирии
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Россия
Истребители ВКС РФ принудили к посадке «нарушителя» под Тверью
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    Истребители ВКС РФ принудили к посадке «нарушителя» под Тверью

    16:30  9 Октября 2017
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    Истребители ВКС РФ принудили к посадке «нарушителя» под Тверью

    Тверь, 9 октября. Летчики ВКС РФ на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ отработали в Западном военном округе воздушный перехват условного противника.

    В рамках учений по противовоздушной обороне объектов и войск экипажи ВКС РФ провели тренировку по перехвату и принуждению к посадке различных типов самолетов — условных нарушителей воздушных границ России.

    Дежурные перехватчики были подняты по тревоге после получения сигнала о пересечении границы самолетом, не отвечающим на запросы операторов. Пара истребителей приблизилась к «нарушителю» на минимальное расстояние, совершила маневры, которые воспрепятствовали дальнейшему полету «противника», после чего продемонстрировала готовность к боевому применению вооружения.

    «Нарушитель» был принужден к посадке на заданный аэродром. В учениях задействовали 20 экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.

    Истребители ВКС РФ принудили к посадке «нарушителя» под Тверью

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #тверь #зво #миг-31бм
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