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Берлин, 9 октября. Военные из США отложили стрельбы в Польше из-за сезона грибов, опасаясь, что американские танки могут случайно попасть по грибникам, сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

Танковое подразделение в городе Жагань численностью порядка 3,3 тысячи человек должно было начать учения еще несколько недель назад. Примерно в это же время польские грибники активно начали делать запасы на зиму. По данным журналиста Себастьяна Лебера, несмотря на обеспокоенность союзников по НАТО якобы растущей военной активностью России, командир подразделения принял решение перенести начало призванных «устрашить своей мощью Россию» учений из-за польских грибников.

Статья развеселила немецких читателей, которые в шутку назвали ее «рекомендацией для российских военных». «Если русские придут (в Польшу), могу дать им прекрасный совет по маскировке», — прокомментировал материал пользователь с ником Babsack. Другие комментаторы подчеркнули, что учения могут обернуться для Польши проблемами, если не все американские командиры проявят такую же осмотрительность.