Подруга Максаковой прокомментировала версию о причастности Тюрина к убийству Вороненкова

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Москва, 9 октября. Подруга вдовы застреленного в Киеве Дениса Вороненкова Ксения Мерц прокомментировала версию Генпрокуратуры Украины о том, что возможным заказчиком убийства экс-депутата Госдумы может быть бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин.

Она подчеркнула, что отец детей певицы «никогда бы не занимался такой грязной работой».

«Ему это не нужно, он вообще очень спокойный человек», — рассказала Мерц в беседе с «360° Подмосковье».

При этом собеседница телеканала не стала отрицать, что Тюрин действительно известен своей репутацией криминального авторитета, однако этот факт является лишь поводом для распространения слухов.

«Он уже давно не при делах», — заключила она.

Сомнения относительно заявления генпрокурора Украины Юрия Луценко высказал также первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, напомнив, что «прежние заявления Генпрокуратуры Украины порой не были подкреплены доказательствами».

«Я не знаком с материалами уголовного дела, однако определенная доля скепсиса у меня действительно есть», — подчеркнул Валеев в комментарии «Ура.ру».

Как сообщалось ранее, сегодня генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Киеве заявил, что возможным заказчиком убийства Дениса Вороненкова может быть бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин.

