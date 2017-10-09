Минобороны РФ опубликовало видео ракетных пусков ВМФ РФ в Охотском море
Москва, 9 октября. Крейсер «Варяг» и подводная лодка «Томск» выполнили пуски крылатых ракет по надводным целям в акватории Охотского моря.
Командование ВМФ РФ сообщило, что экипажи флагмана Тихоокеанского флота крейсера «Варяг» и атомного подводного ракетного крейсера «Томск» приняли участие в командно-штабной тренировке и сдали зачеты по итогам летнего периода обучения.
В ходе тренировки военные моряки произвели пуски сверхзвуковых крылатых ракет «Гранит» и «Базальт» по судну-мишени в Охотском море на максимальной дальности.
Объективный контроль показал, что ракета «Гранит», выпущенная из подводного положения и ракета «Базальт» успешно поразили мишень, сложность в выполнении учебно-боевого задания создавали активные радиоэлектронные помехи. Безопасность тренировки обеспечивали порядка 15 кораблей и судов обеспечения, а также экипажи Морской авиации Тихоокеанского флота.
Экипажи крейсера «Варяг» и ПЛ «Томск» #ТОФ поразили крылатыми ракетами надводные мишени в ходе КШТ в Охотском море https://t.co/qKNJvOVrPp pic.twitter.com/3aj1A0VbOF— Минобороны России (@mod_russia) October 9, 2017