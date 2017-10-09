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Новости Сирии
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Россия
Минобороны РФ опубликовало видео ракетных пусков ВМФ РФ в Охотском море
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    Минобороны РФ опубликовало видео ракетных пусков ВМФ РФ в Охотском море

    16:17  9 Октября 2017
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    Минобороны РФ опубликовало видео ракетных пусков ВМФ РФ в Охотском море

    Москва, 9 октября. Крейсер «Варяг» и подводная лодка «Томск» выполнили пуски крылатых ракет по надводным целям  в акватории Охотского моря.

    Командование ВМФ РФ сообщило, что экипажи флагмана Тихоокеанского флота крейсера «Варяг» и атомного подводного ракетного крейсера «Томск» приняли участие в командно-штабной тренировке и сдали зачеты по итогам летнего периода обучения.

    В ходе тренировки военные моряки произвели пуски сверхзвуковых крылатых ракет «Гранит» и «Базальт» по судну-мишени в Охотском море на максимальной дальности.

    Объективный контроль показал, что ракета «Гранит», выпущенная из подводного положения и ракета «Базальт» успешно поразили мишень, сложность в выполнении учебно-боевого задания создавали активные радиоэлектронные помехи. Безопасность тренировки обеспечивали порядка 15 кораблей и судов обеспечения, а также экипажи Морской авиации Тихоокеанского флота.

     

    Автор: Алексей Громов
    #тоф #вмф рф #варяг #томск
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