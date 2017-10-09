Сгоревший торговый центр «Синдика» был застрахован на 4,2 млрд рублей

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Москва, 9 октября. Сгоревший торговый центр «Синдика», расположенный на внешней стороне 65-го километра МКАД, был застрахован в компании «ВТБ Страхование» на сумму 4,2 млрд рублей.

Как говорится в сообщении на сайте компании, договор страхования включает в себя риски повреждения, гибели и утраты имущества страхователя, в том числе в результате пожара.

По словам заместителя гендиректора «ВТБ Страхование» Алексея Володина, ориентировочная сумма выплаты составит до 4,2 млрд рублей в случае положительного решения, для принятия которого необходимо выяснить причины пожара и сопоставить их с условиями договора, передает РИАМО.

Напомним, пожар на строительном рынке начался около 15.00 в воскресенье. Площадь возгорания составила 55 тыс. кв. метров. На площади 1 тыс. кв. метров рухнула кровля.