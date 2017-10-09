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Новости Сирии
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Политика
Матвиенко поставила ультиматум ПАСЕ
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    Матвиенко поставила ультиматум ПАСЕ

    16:54  9 Октября 2017
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    Матвиенко поставила ультиматум ПАСЕ

    Москва, 9 октября. Российская сторона не собирается признавать легитимными решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в том случае, если не будут созданы условия для ее возвращения к работе в рамках ПАСЕ в 2018 году. Данный ультиматум выдвинула спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая прокомментировала уход в отставку председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта.

    Сенатор также указала на то, что деятельность нового главы ПАСЕ не будет полностью легитимной без участия в выборах российской делегации. Кроме того, именно ПАСЕ утверждает судей ЕСПЧ.

    «Они уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут для нас легитимными», — отметила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

    Напомним, ранее стало известно о том, что выборы нового главы Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдут 9 октября 2017 года. На этот пост претендуют Стелла Кириакидес и Эмануэлис Зингерис. Однако победитель будет исполнять полномочия до открытия следующей сессии ПАСЕ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #матвиенко #пасе
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