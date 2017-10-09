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Новости Сирии
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Ирак: более 35 процентов жителей страны живут за чертой бедности
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    Ирак: более 35 процентов жителей страны живут за чертой бедности

    16:06  9 Октября 2017
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    Ирак: более 35 процентов жителей страны живут за чертой бедности

    Багдад, 9 октября. Вице-президент Ирака Айад Аллави заявил, что, не смотря на огромные национальные богатства страны, около 35 процентов граждан живут за чертой бедности.

    По словам вице-президента страны к существующей ситуации Ирак привело отсутствие рабочего руководящего плана, а также крайне высокий уровень коррупции и темпы его роста.

    Айад Аллави подчеркнул, что уровень безработицы достиг отметки в 31 процент, несколько сотен тысяч человек пребывают на грани потери работы.

    За последние годы более 13 тысяч заводов в Ираке были закрыты. Вице-президент Аллави сообщил, что экономика страны и благосостояние народа Ирака находятся сейчас под серьезной угрозой.

    Ирак: более 35 процентов жителей страны живут за чертой бедности

    Автор: Алексей Громов
    #коррупция #ирак #безработица #айад аллави
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