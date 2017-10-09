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Новости Сирии
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«Роснефть» заявила о покупке 30% доли в крупнейшем в Средиземном море месторождении
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    «Роснефть» заявила о покупке 30% доли в крупнейшем в Средиземном море месторождении

    16:19  9 Октября 2017
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    «Роснефть» заявила о покупке 30% доли в крупнейшем в Средиземном море месторождении

    Москва, 9 сентября. Корпорация «Роснефть» сообщила о закрытии сделки по покупке 30% крупнейшего в Средиземном море месторождения Zohr в Египте за 1,125 млрд долларов.

    Как уточнили в пресс-службе российской компании, участники сделки договорились, что «Роснефть» компенсирует Eni свою долю в понесенных исторических затратах по проекту.

    «Участие в разработке уникального добывающего актива укрепит позиции НК «Роснефть» на стратегически важных рынках Европы и Ближнего Востока», — говорится в сообщении на официальном сайте НК.

    Газовое месторождение Zohr находится на египетском шельфе. Его запасы оценивают в 850 млрд кубических метров. 

    Автор: Алексей Громов
    #египет #роснефть #газ #сделка #zohr
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