«Роснефть» заявила о покупке 30% доли в крупнейшем в Средиземном море месторождении

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Москва, 9 сентября. Корпорация «Роснефть» сообщила о закрытии сделки по покупке 30% крупнейшего в Средиземном море месторождения Zohr в Египте за 1,125 млрд долларов.

Как уточнили в пресс-службе российской компании, участники сделки договорились, что «Роснефть» компенсирует Eni свою долю в понесенных исторических затратах по проекту.

«Участие в разработке уникального добывающего актива укрепит позиции НК «Роснефть» на стратегически важных рынках Европы и Ближнего Востока», — говорится в сообщении на официальном сайте НК.

Газовое месторождение Zohr находится на египетском шельфе. Его запасы оценивают в 850 млрд кубических метров.