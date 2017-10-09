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Сирия новости 9 октября 19.30: группа ИГ атакует позиции «Нусры» в Хаме, 20 террористов сдались курдам
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    Сирия новости 9 октября 19.30: группа ИГ атакует позиции «Нусры» в Хаме, 20 террористов сдались курдам

    19:30  9 Октября 2017
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    20 террористов ИГ сдались курдам

    Сирия, 9 октября. Группа ИГ1 бежала из окружения в «Акербатском котле» и атаковала «Тахрир Аш-Шам» на севере провинции Хомс. 20 террористов ИГ сдались в плен курдам в Ракке. САА при помощи ВКС РФ освободила вершину Джабаль Ас-Сарух на трассе М20, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Дейр эз-Зоре и на востоке Хомса.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции исламистов в районах Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; открыли ответный огонь по опорным пунктам «Нусры»*** в районе шоссе Ас-Садд в Даръа.

    «Исламское государство»: потеряло высоту Джабаль Ас-Сарух в районе трассы Пальмира — Дейр эз-Зор в провинции Хомс; обстреляло жилые районы города Дейр эз-Зор.

    Сирийская свободная армия** (ССА): возобновила столкновения с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась нападению ИГИЛ1 в северной части Хамы, потеряла несколько деревень.

    Курды: вошли в населенный пункт Сафира Аль-Фавкания в пяти км от Дейр эз-Зора; ведут бои с ИГ вблизи города Мухаймида северо-западнее Дейр эз-Зора; захватили 20 террористов, сдавшихся в плен, в Ракке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Согласно информации агентства новостей Shahba Press, продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) с одной стороны и группировками «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» с другой. В ответ на недавние обстрелы со стороны исламистов вооруженной оппозиции армия Башара Асада открыла огонь по опорным пунктам боевиков в районах Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. О потерях со стороны радикалов не сообщалось.

    Провинция Хомс

    Шоссе Пальмира — Дейр эз-Зор

    Военный источник в социальной сети Twitter (watanisy) сообщает о новых столкновениях между террористами «Исламского государства»1 и правительственными подразделениями, выступающими при поддержке российских ВКС, в районе Ас-Сухны. В результате боев под контроль армии Башара Асада перешла высота Джабаль Ас-Сарух, расположенная в 15 километрах от ключевого города на магистрали Пальмира — Дейр эз-Зор. Напомним, ранее боевики ИГ несколько раз предпринимали попытки контрнаступления на позиции сирийских войск, однако благодаря боевым вылетам военных самолетов российских ВКС нападения радикалов удалось отразить.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Террористы «Исламского государства» провели минометные обстрелы жилых кварталов административного центра провинции. По информации Twitter-канала (sarya_ja), были убиты как минимум два человека из числа мирного населения.

    Демократические силы Сирии**** (SDF) тем временем наступают на позиции радикалов ИГ на восточном берегу Евфрата. Как передает военный источник в Twitter (IvanSidorenko1), вооруженные стычки в данный момент наблюдаются на окраине города Мухаймида к северо-западу от Дейр эз-Зора. Кроме того, курдские отряды вошли в населенный пункт Сафира Аль-Фавкания, который находится в пяти километрах от столицы региона.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Информационное агентство Syria Scope сообщает о возобновившихся столкновениях между радикалами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», на юго-западе провинции. Противоборствующие стороны ведут бои в районе населенного пункта Джиллен. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

    Тем временем артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает проводить ответные обстрелы укрепрайонов боевиков «Тахрир Аш-Шам» в районе шоссе Ас-Садд недалеко от Даръа, передает военный источник в Twitter (actgroup_pal). Напомним, несмотря на то, что на территории региона запрещены какие-либо боевые действия, столкновения с «Джебхат Ан-Нусрой»1 не прекращаются, поскольку на боевиков данной исламистской организации действие режима тишины не распространяется.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Согласно информации новостного агентства Al Alam, 20 террористов «Исламского государства» вместе со своими семьями сдались Демократическим силам Сирии**** (SDF) в западных районах города Ракка. Сообщается, что в большинстве своем боевики принадлежали к числу иностранных наемников. Как заявляют корреспонденты информагентства, возможно, между «демократической армией», поддерживающими ее Соединенными Штатами Америки и радикалами террористической группировки существовала некая договоренность. Несколькими часами ранее курдские войска попросили всех журналистов покинуть Ракку, о чем сообщает военный источник в сети Twitter (ahmad_alwaled). Официально причиной данной просьбы стали опасения курдов за безопасность представителей СМИ.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Небольшая группа террористов «Исламского государства», ранее базировавшаяся в «Акербатском котле», оставила занимаемые позиции и бежала на север провинции, где столкнулась с боевиками антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам». Бои разворачивались в окрестностях деревни Рахджан, передает информационное агентство Al Hadeel Net. В ходе ожесточенных столкновений ИГИЛовцам удалось захватить поселение. Сообщается, что в распоряжении радикалов террористической группировки  находятся три танка, одна БМП и 20 боевых пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Согласно сообщению информагентства «Аль-Амак», подконтрольного ИГИЛ, в общей сложности «Джебхат Ан-Нусра» потеряла как минимум три населенных пункта. Однако позже деревни Каср ибн Вардан и Муслоха исламистам удалось вернуть. В данный момент жестокие бои продолжаются.

    Между тем силы сирийской армии ведут обстрел позиций боевиков на окраине города Аль-Латамина на севере Хамы, передает новостной портал Shahba Press. Сведения о нанесенном радикалам уроне не оглашались.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Террористы «Исламского государства» покидают район города  Аль-Каим, расположенного на границе с Сирией, передислоцируют отряды и перебрасывают военную технику в пустыню провинции Аль-Анбар, передает агентство новостей Iraqi News. По данным информационного портала Al Sumaria News, террористическая группировка пытается подобным образом защититься от атак иракской армии и ополченцев «Хашд Аш-Шааби». Напомним, ранее объединенными силами вооруженных сил Ирака и Сил народной мобилизации были освобождены город Анна в провинции Аль-Анбар и Хавиджа — в Киркуке. Данные территории находились под контролем террористической группировки с 2014 года.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 9 октября 19.30: группа ИГ атакует позиции «Нусры» в Хаме, 20 террористов сдались курдам
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