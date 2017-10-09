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Сирия, 9 октября. Группа ИГ1 бежала из окружения в «Акербатском котле» и атаковала «Тахрир Аш-Шам» на севере провинции Хомс. 20 террористов ИГ сдались в плен курдам в Ракке. САА при помощи ВКС РФ освободила вершину Джабаль Ас-Сарух на трассе М20, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Дейр эз-Зоре и на востоке Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции исламистов в районах Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; открыли ответный огонь по опорным пунктам «Нусры»*** в районе шоссе Ас-Садд в Даръа.

«Исламское государство»: потеряло высоту Джабаль Ас-Сарух в районе трассы Пальмира — Дейр эз-Зор в провинции Хомс; обстреляло жилые районы города Дейр эз-Зор.

Сирийская свободная армия** (ССА): возобновила столкновения с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась нападению ИГИЛ1 в северной части Хамы, потеряла несколько деревень.

Курды: вошли в населенный пункт Сафира Аль-Фавкания в пяти км от Дейр эз-Зора; ведут бои с ИГ вблизи города Мухаймида северо-западнее Дейр эз-Зора; захватили 20 террористов, сдавшихся в плен, в Ракке.

Провинция Дамаск

Согласно информации агентства новостей Shahba Press, продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) с одной стороны и группировками «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» с другой. В ответ на недавние обстрелы со стороны исламистов вооруженной оппозиции армия Башара Асада открыла огонь по опорным пунктам боевиков в районах Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. О потерях со стороны радикалов не сообщалось.

Провинция Хомс

Военный источник в социальной сети Twitter (watanisy) сообщает о новых столкновениях между террористами «Исламского государства»1 и правительственными подразделениями, выступающими при поддержке российских ВКС, в районе Ас-Сухны. В результате боев под контроль армии Башара Асада перешла высота Джабаль Ас-Сарух, расположенная в 15 километрах от ключевого города на магистрали Пальмира — Дейр эз-Зор. Напомним, ранее боевики ИГ несколько раз предпринимали попытки контрнаступления на позиции сирийских войск, однако благодаря боевым вылетам военных самолетов российских ВКС нападения радикалов удалось отразить.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства» провели минометные обстрелы жилых кварталов административного центра провинции. По информации Twitter-канала (sarya_ja), были убиты как минимум два человека из числа мирного населения.

Демократические силы Сирии**** (SDF) тем временем наступают на позиции радикалов ИГ на восточном берегу Евфрата. Как передает военный источник в Twitter (IvanSidorenko1), вооруженные стычки в данный момент наблюдаются на окраине города Мухаймида к северо-западу от Дейр эз-Зора. Кроме того, курдские отряды вошли в населенный пункт Сафира Аль-Фавкания, который находится в пяти километрах от столицы региона.

Провинция Даръа

Информационное агентство Syria Scope сообщает о возобновившихся столкновениях между радикалами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», на юго-западе провинции. Противоборствующие стороны ведут бои в районе населенного пункта Джиллен. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

Тем временем артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает проводить ответные обстрелы укрепрайонов боевиков «Тахрир Аш-Шам» в районе шоссе Ас-Садд недалеко от Даръа, передает военный источник в Twitter (actgroup_pal). Напомним, несмотря на то, что на территории региона запрещены какие-либо боевые действия, столкновения с «Джебхат Ан-Нусрой»1 не прекращаются, поскольку на боевиков данной исламистской организации действие режима тишины не распространяется.

Провинция Ракка

Согласно информации новостного агентства Al Alam, 20 террористов «Исламского государства» вместе со своими семьями сдались Демократическим силам Сирии**** (SDF) в западных районах города Ракка. Сообщается, что в большинстве своем боевики принадлежали к числу иностранных наемников. Как заявляют корреспонденты информагентства, возможно, между «демократической армией», поддерживающими ее Соединенными Штатами Америки и радикалами террористической группировки существовала некая договоренность. Несколькими часами ранее курдские войска попросили всех журналистов покинуть Ракку, о чем сообщает военный источник в сети Twitter (ahmad_alwaled). Официально причиной данной просьбы стали опасения курдов за безопасность представителей СМИ.

Провинция Хама

Небольшая группа террористов «Исламского государства», ранее базировавшаяся в «Акербатском котле», оставила занимаемые позиции и бежала на север провинции, где столкнулась с боевиками антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам». Бои разворачивались в окрестностях деревни Рахджан, передает информационное агентство Al Hadeel Net. В ходе ожесточенных столкновений ИГИЛовцам удалось захватить поселение. Сообщается, что в распоряжении радикалов террористической группировки находятся три танка, одна БМП и 20 боевых пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Согласно сообщению информагентства «Аль-Амак», подконтрольного ИГИЛ, в общей сложности «Джебхат Ан-Нусра» потеряла как минимум три населенных пункта. Однако позже деревни Каср ибн Вардан и Муслоха исламистам удалось вернуть. В данный момент жестокие бои продолжаются.

Между тем силы сирийской армии ведут обстрел позиций боевиков на окраине города Аль-Латамина на севере Хамы, передает новостной портал Shahba Press. Сведения о нанесенном радикалам уроне не оглашались.

Ирак

Террористы «Исламского государства» покидают район города Аль-Каим, расположенного на границе с Сирией, передислоцируют отряды и перебрасывают военную технику в пустыню провинции Аль-Анбар, передает агентство новостей Iraqi News. По данным информационного портала Al Sumaria News, террористическая группировка пытается подобным образом защититься от атак иракской армии и ополченцев «Хашд Аш-Шааби». Напомним, ранее объединенными силами вооруженных сил Ирака и Сил народной мобилизации были освобождены город Анна в провинции Аль-Анбар и Хавиджа — в Киркуке. Данные территории находились под контролем террористической группировки с 2014 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)