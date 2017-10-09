Роковая ошибка певицы Максаковой: как связаны убитый Вороненков и «авторитет» Тюрин

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Кто убил беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова — мужа оперной дивы Марии Максаковой, сбежавшей вместе с супругом из России на Украину? В Киеве считают, что за убийством стоит бизнесмен Владимир Тюрин, фигура, если верить СМИ, в криминальном мире весьма влиятельная.

Версия ГПУ

В Киеве назвали имя человека, которого генеральная прокуратура Украины считает заказчиком громкого убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По версии генерального прокуратура Украины Юрия Луценко, заказчиком убийства является бизнесмен Владимир Тюрин, который в течение восьми лет был гражданским мужем Марии Максаковой (у пары двое общих детей), и с которым она достаточно давно рассталась.

Как заявил Луценко в ходе брифинга, транслировавшего в прямом эфире телеканале «112 Украина», у Тюрина было три мотива убийства бывшей возлюбленной, сообщает «Газета.ру».

Месть и не только?

По версии генпрокурора Украины, основным для Тюрина был личный мотив.

«Заказчик имел личный мотив убийства — он восемь лет был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства была женой господина Вороненкова», — заявил Луценко.

Два других мотива — якобы «связь» Тюрина с ФСБ и возможные показания Вороненкова о якобы «присутствии» российских войск на востоке Украины.

«Рассматривать только личный мотив без учета политического — невозможно», — заявил Луценко.

По словам генпрокурора Украины, он не исключает объявления Тюрина в международный розыск, а также требования у России его экстрадиции.

Как убивали Вороненкова

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков в октябре 2016 года эмигрировал на Украину, где вскоре получил украинское гражданство. С февраля 2017 года Вороненков находился в российском и в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и в совершении других экономических преступлений.

Во время пребывания на Украине Вороненков успел сделать заявление о якобы «госимене» украинского экс-президента Виктора Януковича.

Экс-депутат Госдумы был убит в 23 марта центре Киева. Охранник Вороненкова смертельно ранил нападавшего, которым, по данным украинских правоохранителей, оказался сотрудник нацгвардии Украины Павел Паршов. В качестве сообщника убийцы украинские СМИ называли некого Ярослава Левенца, в настоящее время объявленного киевской полицией в розыск по подозрению в незаконном обращении с оружием.

Также в середине июня 2017 года на Украине был задержан активист так называемой «Павлоградской самообороны» Ярослав Тарасенко, который, по версии украинских правоохранителей, якобы был водителем машины, доставившей киллера на место преступления.

Предполагаемые заказчики

По версии ГПУ, преступление вместе запланировали российский бизнесмен Владимир Тюрин и некий владелец банка, работающего в Крыму. При этом в Киеве считают, что Тюрин и его предполагаемый подельник были связаны не только с криминальными структурами, но и с российскими спецслужбами, которые якобы и поручили им организовать убийство Вороненкова.

Как заявил источник в правоохранительных органах, на который ссылается «Росбалт», при чтении документов ГПУ, поступивших в распоряжение российских правоохранителей, возникает «чувство, что многие факты почерпнуты из российских компроматных ресурсов».

«С российскими спецслужбами тоже все ясно. По мнению Киева, они причастны абсолютно ко всем более ли менее значимым преступлениям, совершенным на Украине», — приводит издание мнение своего источника.

Тем не менее, по данным издания, российские правоохранители, заинтересованные в скорейшем расследовании убийства Вороненкова, проверяют версию, предложенную киевскими правоохранителями.

«Роковая ошибка»

Сама Мария Максакова в одном из интервью назвала свой союз с Тюриным «роковой ошибкой в жизни». В беседе с изданием ZIK она рассказала, что у нее были «тяжелейшие отношения с отцом ее первых детей» (то есть, с Тюриным).

«Я куда-то ринулась, и очень неудачно. Это была моя большая ошибка. Я оступилась, пыталась сбежать», — рассказала Максакова.

При этом певица сомневается, что ее бывший гражданский муж мог быть заказчиком «каких-то таких вещей».

Ранее в конце августа 2017 года Мария Максакова дала в Киеве большое интервью телеведущему Андрею Малахову, которое вышло в программе на телеканале «Россия-1».

В этом интервью Максакова, в частности, рассказала, что раскаивается, что в свое время связала жизнь с Тюриным, поскольку тот «был совершенно теневым человеком» и полностью изолировал ее от ее окружения.

«Когда я все поняла, то была уже беременна. О том, чтобы с ним расписаться, я даже не думала — он мне никто», — заявила певица.

Также Максакова заявила Малахову об отсутствии подозрений, что Тюрин мог быть причастен к убийству Вороненкова. По словам женщины, ее бывший гражданский супруг, узнав, что она вновь собирается замуж, сам связался с ней и благословил на брак с Вороненковым.

По словам находящегося на Украине бывшего депутат Госдумы Ильи Пономарева, который участвовал в брифинге вместе с Луценко, в последнее время Максакова регулярно общалась с Тюриным.

«Следует подчеркнуть, что у Тюрина не было прямого мотива заказывать это убийство (Вороненкова), и с самого начала, когда эта версия рассматривалась, Маша (Мария Максакова) считала ее невероятной, — заявил Пономарев. — Она с ним (с Тюриным) регулярно общается, он отец двух ее детей, эти дети живут с ним. И для нее эти выводы (что Тюрин якобы является организаторам убийства Вороненкова) — шок и личная трагедия».

В то же время представитель Тюрина уже опроверг предъявленные ГПУ обвинения. Как заявил «Интерфаксу» адвокат Тюрина Сергей Беляк, его клиент считает подобные обвинения бредом.

По словам адвоката, Тюрин считает, что убийство Вороненкова — «это дело рук украинских националистов». Беляк также добавил, что Тюрин не имел с Вороненковым никаких дел и не препятствовал его отношениям с Максаковой.

Чем известен Владимир Тюрин

Версия о возможной причастности к убийству Вороненкова бывшего сожителя Максаковой в СМИ появилась сразу после покушения — еще весной нынешнего года.

По данным из открытых источников, 58-летний Владимир Тюрин (известный под прозвищами Тюрик, Тюря, Батя, Киномеханик) якобы человек известный и очень авторитетный в российских криминальных кругах. В молодости он сидел в тюрьме, ему также приписывают наличие «титула» «вор в законе». «Коронован» Тюрин был якобы по рекомендации вора в законе Япончика при поддержке криминальных авторитетов Деда Хасана (Аслана Усояна, убитого в 2013 году) и Шакро Молодого.

Также в СМИ имя Тюрина связывают с так называемой «Братской ОПГ».

В 2010 году российские правоохранители задерживали Тюрина по запросу испанских властей, которые требовали его выдачи по обвинению в создании преступного сообщества и в отмывании денег. Над Тюриным, которого подозревали в незаконном получении российского гражданства, возникла угроза экстрадиции.

Однако адвокатам Тюрина удалось доказать, что их клиент получил российское гражданство законно. После этого генпрокуратура РФ отказалась экстрадировать Тюрина, поскольку выдача российских граждан по запросу других стран запрещена законами РФ. Позже в СМИ появилась информация, что отстоять Тюрина тогда помогла именно Максакова.