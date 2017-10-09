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Россия
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Россия
Путин поручит «довести до ума» дела о нарушениях в ходе единого дня голосования
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    Путин поручит «довести до ума» дела о нарушениях в ходе единого дня голосования

    16:22  9 Октября 2017
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    Путин поручит «довести до ума» дела о нарушениях в ходе единого дня голосования

    Москва, 9 октября. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ «довести до ума» дела о нарушениях в ходе единого дня голосования 10 сентября и избирательной кампании. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

    «Практически многие «хвосты» подчистили, сейчас уже «хвостики» по этой кампании, маленькие «хвостики» остались. Я думаю, что в ближайшее время то, что по нашей части, сделаем, слово будет за правоохранительными органами», — сказала Памфилова.

    Она выразила надежду, что Генпрокуратура и СК РФ «доведут дело до ума». Путин пообещал, что даст соответствующие распоряжения на данный счет.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #выборы #путин #цик #памфилова
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