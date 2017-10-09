Путин поручит «довести до ума» дела о нарушениях в ходе единого дня голосования

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Москва, 9 октября. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ «довести до ума» дела о нарушениях в ходе единого дня голосования 10 сентября и избирательной кампании. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

«Практически многие «хвосты» подчистили, сейчас уже «хвостики» по этой кампании, маленькие «хвостики» остались. Я думаю, что в ближайшее время то, что по нашей части, сделаем, слово будет за правоохранительными органами», — сказала Памфилова.

Она выразила надежду, что Генпрокуратура и СК РФ «доведут дело до ума». Путин пообещал, что даст соответствующие распоряжения на данный счет.