Экипажи ВКС РФ вернулись на свои авиабазы после учений дальней авиации

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Москва, 9 октября. Экипажи, участвовавшие в учениях дальней авиации ВКС РФ, вернулись на аэродромы постоянной дислокации.

В военном ведомстве России сообщают, что экипажи самолетов Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78, которые были задействованы в летно-тактических учениях дальней авиации, завершили тренировки и вернулись на свои постоянные базы.

В ходе учений пилоты отработали перебазирование на оперативные аэродромы, дозаправку в воздухе и уничтожение наземных целей. Экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 впервые произвели посадку на военный аэродром Анадырь.

В учениях было задействовано свыше 20 самолетов, 5 аэродромов и два военных полигона от Калуги до Камчатки, сообщает источник.