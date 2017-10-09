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Новости Сирии
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Россия
Экипажи ВКС РФ вернулись на свои авиабазы после учений дальней авиации
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    Экипажи ВКС РФ вернулись на свои авиабазы после учений дальней авиации

    15:56  9 Октября 2017
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    Экипажи ВКС РФ вернулись на свои авиабазы после учений дальней авиации

    Москва, 9 октября. Экипажи, участвовавшие в учениях дальней авиации ВКС РФ, вернулись на аэродромы постоянной дислокации.

    В военном ведомстве России сообщают, что экипажи самолетов Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78, которые были задействованы в летно-тактических учениях дальней авиации, завершили тренировки и вернулись на свои постоянные базы.

    В ходе учений пилоты отработали перебазирование на оперативные аэродромы, дозаправку в воздухе и уничтожение наземных целей. Экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 впервые произвели посадку на военный аэродром Анадырь.

    В учениях было задействовано свыше 20 самолетов, 5 аэродромов и два военных полигона от Калуги до Камчатки, сообщает источник.

    Экипажи ВКС РФ вернулись на свои авиабазы после учений дальней авиации

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #учения #ту-22м3 #дальняя авиация
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