Жительница Нижнего Новгорода через суд потребовала от экс-супруга вернуть ей кота

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Нижний Новгород, 9 октября. Жительница Нижнего Новгорода обратилась в Ленинский районный суд города с исковым заявлением к экс-супругу с требованием вернуть ей кота. Об этом в понедельник сообщается на сайте Нижегородского областного суда.

По имеющимся данным, женщина в иске отметила, что бывший супруг насильно удерживает у себя домашнее животное.

Кроме того, по мнению заявительницы, мужчина вряд ли правильно ухаживает за питомцем, передает RT.

Также сообщается, что на сегодняшний день супруги вместе не проживают. С декабря минувшего года женщина постоянно обращалась к мужу с требованием вернуть ей кота, но мужчина игнорировал обращения. Тогда она решила обратиться в суд.

В настоящее время суд изучает гражданский иск, по результатам будет принято решение.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирской области собака и кот помогли приставам найти алиментщика.