Жительница Нижнего Новгорода через суд потребовала от экс-супруга вернуть ей кота
Нижний Новгород, 9 октября. Жительница Нижнего Новгорода обратилась в Ленинский районный суд города с исковым заявлением к экс-супругу с требованием вернуть ей кота. Об этом в понедельник сообщается на сайте Нижегородского областного суда.
По имеющимся данным, женщина в иске отметила, что бывший супруг насильно удерживает у себя домашнее животное.
Кроме того, по мнению заявительницы, мужчина вряд ли правильно ухаживает за питомцем, передает RT.
Также сообщается, что на сегодняшний день супруги вместе не проживают. С декабря минувшего года женщина постоянно обращалась к мужу с требованием вернуть ей кота, но мужчина игнорировал обращения. Тогда она решила обратиться в суд.
В настоящее время суд изучает гражданский иск, по результатам будет принято решение.
Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирской области собака и кот помогли приставам найти алиментщика.