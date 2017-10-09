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Жительница Нижнего Новгорода через суд потребовала от экс-супруга вернуть ей кота
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    Жительница Нижнего Новгорода через суд потребовала от экс-супруга вернуть ей кота

    15:59  9 Октября 2017
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    Жительница Нижнего Новгорода через суд потребовала от экс-супруга вернуть ей кота

    Нижний Новгород, 9 октября. Жительница Нижнего Новгорода обратилась в Ленинский районный суд города с исковым заявлением к экс-супругу с требованием вернуть ей кота. Об этом в понедельник сообщается на сайте Нижегородского областного суда. 

    По имеющимся данным, женщина в иске отметила, что бывший супруг насильно удерживает у себя домашнее животное. 

    Кроме того, по мнению заявительницы, мужчина вряд ли правильно ухаживает за питомцем, передает RT

    Также сообщается, что на сегодняшний день супруги вместе не проживают. С декабря минувшего года женщина постоянно обращалась к мужу с требованием вернуть ей кота, но мужчина игнорировал обращения. Тогда она решила обратиться в суд.

    Жительница Нижнего Новгорода через суд потребовала от экс-супруга вернуть ей кота

    В настоящее время суд изучает гражданский иск, по результатам будет принято решение.

    Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирской области собака и кот помогли приставам найти алиментщика.

    Автор: Дана Балан
    #суд #иск #кот #нижний новгород
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