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Россия
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Политика
Аксенов: Крымские украинцы связывают свое будущее с Россией
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    Аксенов: Крымские украинцы связывают свое будущее с Россией

    16:29  9 Октября 2017
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    Аксенов: Крымские украинцы связывают свое будущее с Россией

    Симферополь, 9 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что живущие на полуострове украинцы связывают свое будущее с Россией.

    «Крымские украинцы свое будущее, свою безопасность и благополучие связывают с Россией», — отметил он в приветственном слове к участникам круглого стола на тему: «Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом».

    Аксенов подчеркнул, что после воссоединения воссоединения Крыма с Россией органами власти были приняты меры по сохранения украинской культуры, языка и традиций.

    По его словам, одним из трех государственных языков республики стал украинский язык, что является показательным примером для нынешней Украины в выстраивании межнациональных отношений.

    Аксенов также добавил, что «несмотря на враждебную пропаганду и препятствия» со стороны Киева, жители Крыма сохраняют устойчивую связь со своими проживающими на Украине друзьями.

    Напомним, ранее Аксенов заявил, что «скорое банкротство» антироссийского курса руководства Украины неотвратимо.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #крым #аксенов
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