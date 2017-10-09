Генсек НАТО опасается влияния России на Ливию

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Брюссель, 9 октября. Необходимо ограничить влияние России на ситуацию в Ливии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По мнению Столтенберга, операция ВКС РФ в Сирии против террористов затрудняет ситуацию. Он отметил, что Североантлантический альянс намерен не допустить антитеррористической операции России в Ливии.

«Мы пристально следим за ситуацией в Ливии в более общем контексте, — констатировал генсек. — Мы видели результаты российского присутствия в Сирии, где это лишь усложнило ситуацию, и, конечно, нужно избегать чего-то подобного в Ливии».

До начала операции ВКС РФ в Сирии боевики запрещенного в России «Исламского государства»1 занимали порядка 90% земель САР. По данным официального представителя министерства обороны России Игоря Конашенкова, в настоящее время площадь контролируемых боевиками территорий сократилась до менее 10%.

В это время входящие в НАТО США продолжают использовать террористов как инструмент для достижения своих геополитических целей в Сирии. В частности, стало известно, что «Исламское государство» использует военную базу США в Эт-Танфе для вылазок против правительственных войск Сирии. Вероятно, именно поэтому НАТО опасается потерять зону влияния в Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.