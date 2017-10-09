Порошенко встретил Эрдогана в Киеве

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Киев, 9 октября. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Очень рад приветствовать моего друга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве», — отметил украинский президент.

Турецкого лидера в поездке сопровождает его супруга Эмине.

В рамках диалога политики планируют обсудить вопросы углубления двустороннего сотрудничества, а также международной безопасности. Кроме того, Эрдоган и Порошенко примут участие в заседании Стратегического совета высокого уровня Украина-Турция.

Напомним, в конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Анкаре. Политики обсудили вопросы, связанные с урегулированием военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.