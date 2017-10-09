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Новости Сирии
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Украина
Порошенко встретил Эрдогана в Киеве
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    Порошенко встретил Эрдогана в Киеве

    16:02  9 Октября 2017
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    Порошенко встретил Эрдогана в Киеве

    Киев, 9 октября. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    «Очень рад приветствовать моего друга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве», — отметил украинский президент.

    Турецкого лидера в поездке сопровождает его супруга Эмине.

    В рамках диалога политики планируют обсудить вопросы углубления двустороннего сотрудничества, а также международной безопасности. Кроме того, Эрдоган и Порошенко примут участие в заседании Стратегического совета высокого уровня Украина-Турция.

    Напомним, в конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Анкаре. Политики обсудили вопросы, связанные с урегулированием военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

    Автор: Алексей Громов
    #порошенко #эрдоган
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