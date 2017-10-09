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Происшествия
Торговые центры Петербурга эвакуировали из-за звонков о минировании
Происшествия
Торговые центры Петербурга эвакуировали из-за звонков о минировании
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    Торговые центры Петербурга эвакуировали из-за звонков о минировании

    15:45  9 Октября 2017
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    Торговые центры Петербурга эвакуировали из-за звонков о минировании

    Санкт-Петербург, 9 октября. Несколько торговых центров, строймаркет и визовый центр Финляндии эвакуировали в Петербурге после анонимных звонков о минировании.

    Как стало известно ФАН, звонки в правоохранительные органы поступили в период с 14.12 до 14.45 мск. В частности, неизвестные «телефонные террористы» заявили о том, что взрывные устройства якобы находятся на территории ТЦ «Чкаловский», ТЦ «Радиус», ТЦ «Гранд-Палас», строймаркет «Василеостровский», а также визовый центр Финляндии на улице Марата.

    Сейчас помещения этих объектов обследует полиция, сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками. 

    Ранее стало известно об эвакуации в городе более десяти школ, а также нескольких комитетов правительства города. 

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #эвакуация #тц
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