Торговые центры Петербурга эвакуировали из-за звонков о минировании

В Избранное

Санкт-Петербург, 9 октября. Несколько торговых центров, строймаркет и визовый центр Финляндии эвакуировали в Петербурге после анонимных звонков о минировании.

Как стало известно ФАН, звонки в правоохранительные органы поступили в период с 14.12 до 14.45 мск. В частности, неизвестные «телефонные террористы» заявили о том, что взрывные устройства якобы находятся на территории ТЦ «Чкаловский», ТЦ «Радиус», ТЦ «Гранд-Палас», строймаркет «Василеостровский», а также визовый центр Финляндии на улице Марата.

Сейчас помещения этих объектов обследует полиция, сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками.

Ранее стало известно об эвакуации в городе более десяти школ, а также нескольких комитетов правительства города.