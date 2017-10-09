От мошенничества до шпионажа: почему персональные данные нужно беречь с детства

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Роскомнадзор на своей официальной странице в Facebook опубликовал видеоролик, в котором раскрывается тема безопасности персональных данных. Подробнее –– в материале Федерального агентства новостей.

«Страшная правда» заключается в том, что за нашими персональными данными идет постоянная охота. Поэтому чувство бережного отношения к своим персональным данным необходимо воспитывать с детства», –– отмечается на странице надзорного органа.

По информации ведомства, через месяц в Москве пройдет VII международная конференция «Защита персональных данных».

Ранее РКН опубликовал видеоролик, вызвавший бурную реакцию у общественности. Многие предположили, что речь пойдет о блокировке мессенджера Telegram. Но в Роскомнадзоре поспешили опровергнуть эту информацию, попросив дождаться понедельника.

Цифровой век

Аналитик Дмитрий Родионов в беседе с ФАН заметил, что в эпоху цифровых технологий вопрос защиты персональных данных является действительно крайне актуальным. Спектр последствия от необдуманных действий в соцсетях может быть самым широким: от мошенничества и воровства у граждан, до военных и геополитических проблем для страны, если, к примеру, лица при исполнении выкладывают фотографии с геотэгами.

«Увы, немало примеров последнего, когда необдуманные поступки совершают взрослые опытные люди. Что уж говорить о детях, которые многого еще не понимают в жизни. Особенно это касается тех соцсетей и мессенджеров, которые зарегистрированы на территории иностранных государств, в первую очередь США. Неслучайно идут постоянные споры Роскомнадзора с тем же Facebook о необходимости работать в России по российским законам. Они этого не хотят, ссылаясь на свободу слова. На самом деле, проблема не в свободе слова, а в том, что работа соцсети по российским законам исключит возможность для властей США использовать ее в качестве средства добычи информации, распространения фейковых новостей и так далее. Кстати, тот же Facebook, который на каждом шагу кричит о своей независимости, по первому же требованию предоставляет властям США данные о российских аккаунтах, которые якобы вели пропагандистскую работу во время выборов президента страны», –– добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт выразил уверенность, что Facebook все подробные данные предоставят по первому же требованию спецслужб. Там это нормально. А здесь это якобы нарушает свободы.