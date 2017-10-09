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ПРООН поможет реконструировать Ирак
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    ПРООН поможет реконструировать Ирак

    15:37  9 Октября 2017
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    ПРООН поможет реконструировать Ирак

    Мосул, 9 октября. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) создала специальный Фонд финансирования стабилизации, чтобы восстановить районы Ирака, пострадавшие в результате войны против запрещенной в России организации «Исламское государство».

    В первую очередь, помощь будет оказана Мосулу. По оценкам экспертов, на стабилизацию пригодных для жизни условий только в западной части города придется потратить 700 миллионов долларов, пишет Kurdistan.ru.

    В настоящий момент в Мосуле уже по 300 объектам ведется работа, нацеленная на восстановление водо- и электроснабжения, транспортного сообщения, ремонт общественно значимых учреждений, в частности, школ и больниц.

    Напомним, в результате военных действий на Ближнем Востоке Мосул был захвачен боевиками «Исламского государства»1. Операция по освобождению города заняла больше года. Террористические акты в Мосуле продолжаются до сих пор. Как сообщали военные сводки, 7 октября боевики ИГИЛ1 устроили взрыв на одной из центральных улиц, в результате которого погибли как минимум два мирных жителя.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #сирия #игил #ирак #ближний восток #война
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