ПРООН поможет реконструировать Ирак

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Мосул, 9 октября. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) создала специальный Фонд финансирования стабилизации, чтобы восстановить районы Ирака, пострадавшие в результате войны против запрещенной в России организации «Исламское государство».

В первую очередь, помощь будет оказана Мосулу. По оценкам экспертов, на стабилизацию пригодных для жизни условий только в западной части города придется потратить 700 миллионов долларов, пишет Kurdistan.ru.

В настоящий момент в Мосуле уже по 300 объектам ведется работа, нацеленная на восстановление водо- и электроснабжения, транспортного сообщения, ремонт общественно значимых учреждений, в частности, школ и больниц.

Напомним, в результате военных действий на Ближнем Востоке Мосул был захвачен боевиками «Исламского государства»1. Операция по освобождению города заняла больше года. Террористические акты в Мосуле продолжаются до сих пор. Как сообщали военные сводки, 7 октября боевики ИГИЛ1 устроили взрыв на одной из центральных улиц, в результате которого погибли как минимум два мирных жителя.

1 Организация запрещена на территории РФ.