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Ученые объяснили, почему «второй Челябинский метеорит» пролетит мимо Земли
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    Ученые объяснили, почему «второй Челябинский метеорит» пролетит мимо Земли

    15:31  9 Октября 2017
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    Ученые объяснили, почему «второй Челябинский метеорит» пролетит мимо Земли

    Нью-Йорк, 9 октября. Астрономы американского NASA без сомнения отвергли предположения о том, что приближающийся к Земле астероид 2012 TC4, который приблизится к Земле на минимальное расстояние 12 октября, может обрушиться на нашу планету и стать «вторым Челябинским метеоритом». Сами астрономы видят в рекордном сближении с небольшим астероидом уникальный шанс изучить это небесное тело с помощью наземных инструментов.

    «Астероид приблизится к Земле и благополучно пройдет мимо. Мы готовимся к сбору данных, чтобы изучить 2012 TC4 как и ранее наблюдаемые подобные объекты», — передает британская Mirror слова астрономов.

    Ученые объяснили, почему «второй Челябинский метеорит» пролетит мимо Земли

    Как отметили в NASA, астероид 2012 ТС4 даст шанс протестировать глобальную сеть обнаружения и отслеживания приближающихся космических объектов, над которой в последние годы работали в NASA.

    В агентстве отметили, что не могут сказать точно, насколько близко астероид может пролететь от Земли. Крайняя оценка — 6800 километров, немного больше радиуса нашей планеты, однако более вероятно, что астероид пролетит в 43 000 км от Земли (приблизительно в одной восьмой расстояния до Луны).

    Ученые объяснили, почему «второй Челябинский метеорит» пролетит мимо Земли

    Ранее стало известно, что приближающееся к Земле небесное тело обладает параметрами, схожими с объектом, который породил Челябинский (Чебракульский) метеорит.

    Автор: Валентин Меликов
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