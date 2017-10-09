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Преференции для Турции: эксперт объяснил смысл операции в сирийской провинции Идлиб
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    Преференции для Турции: эксперт объяснил смысл операции в сирийской провинции Идлиб

    15:46  9 Октября 2017  /обновлено: 15:46  09 Октября 2017
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    Преференции для Турции: эксперт объяснил смысл операции в сирийской провинции Идлиб

    Турецкие военные силы начали военную операцию в сирийской провинции Идлиб, это произошло накануне. Краткосрочная цель турецких военных, согласно официальному заявлению Генштаба, — проследить за соблюдением перемирия.

    «Турецкие военнослужащие пересекли границу с Сирией и вошли на территорию Идлиба 8 октября», — говорится в заявлении Генштаба Турции.

    Директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что турецкая спецоперация укладывается в рамки трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты в Астане во время предпоследнего раунда.

    «Речь шла о том, что «на земле» будут работать турецкие войска при поддержке российских ВКС. Эта операция позволит решить вопрос, связанный с присутствием в провинции Идлиб террористических организаций. Конечно, с одной стороны, Турция поддерживала сирийскую оппозицию, частично эта поддержка сохранится. С другой стороны, в Идлибе сконцентрировано большое количество боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), также там остаются боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). С этими террористическими подразделениями нужно кому-то воевать», —объясняет Егорченков.

    Преференции для Турции: эксперт объяснил смысл операции в сирийской провинции Идлиб

    По словам эксперта, Турция готова взять на себя эти обязательства в рамках договоренностей с Ираном и Россией по обеспечению безопасности в Сирии.

    «Турция будет настаивать на том, чтобы в будущем для нее были сформированы какие-либо преференции в рамках посткризисного урегулирования конфликта в Сирии, как для страны-участницы разгрома террористов», — заключает Егорченков.

    Напомним, соглашения по созданию зоны деэскалации в районе Идлиба были достигнуты весной, с начала года в Астане состоялось шесть раундов встреч. 

    Накануне глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что турецкая сторона сотрудничает с представителями оппозиционной «Сирийской свободной армии» для того, чтобы создать безопасные условия в Идлибе на основании достигнутых с Россией и Ираном соглашений.

    В настоящее время в Сирии функционируют три зоны деэскалации — на юго-западе Сирии, в пригороде Дамаска Восточная Гута и в районе города Хомс. Предполагается, что в четвертую войдет провинция Идлиб, а также часть граничащих с ней Алеппо, Латакии и Хамы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Михаил Блинов
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