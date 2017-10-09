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Политика
Путин провел встречу с врио главы Омской области Бурковым
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    Путин провел встречу с врио главы Омской области Бурковым

    15:26  9 Октября 2017
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    Путин провел встречу с врио главы Омской области Бурковым

    Москва, 9 октября. Российский президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Омской области Александром Бурковым. Об этом в понедельник говорится на сайте Кремля. 

    По имеющимся данным, Путин провел встречу с Бурковым.

    Другие подробности на данный момент не сообщаются. 

    Путин провел встречу с врио главы Омской области Бурковым

    Напомним, ранее стало известно, что глава Российской Федерации подписал указ об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #назаров #омск #бурков
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