Путин провел встречу с врио главы Омской области Бурковым
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Москва, 9 октября. Российский президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Омской области Александром Бурковым. Об этом в понедельник говорится на сайте Кремля.
По имеющимся данным, Путин провел встречу с Бурковым.
Другие подробности на данный момент не сообщаются.
Напомним, ранее стало известно, что глава Российской Федерации подписал указ об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова.