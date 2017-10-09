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Происшествия
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Россия
Памфилова: Миллионы россиян проголосуют на президентских выборах по месту жительства
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    Памфилова: Миллионы россиян проголосуют на президентских выборах по месту жительства

    15:40  9 Октября 2017
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    Памфилова: Миллионы россиян проголосуют на президентских выборах по месту жительства

    Москва, 9 октября. Миллионы россиян на президентских выборах в марте 2018 года смогут проголосовать по месту жительства, а не регистрации. Так считает председатель Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова, которая встретилась с главой государства Владимиром Путиным.

    По словам Памфиловой, в единый день голосования (10 сентября 2017 года) более 240 тысяч человек воспользовались данным механизмом.

    «Если экстраполировать на предстоящую президентскую кампанию, то мы предполагаем, что с учетом огромных размеров нашей страны этим могут воспользоваться многие, миллионы людей», — подчеркнула глава ЦИК.

    Ранее стало известно о том, что российское правительство выделит 75 миллионов рублей для организации онлайн-трансляций и видеонаблюдения на выборах президента Российской Федерации в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #памфилова #выборы-2018
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