Памфилова: Миллионы россиян проголосуют на президентских выборах по месту жительства

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Москва, 9 октября. Миллионы россиян на президентских выборах в марте 2018 года смогут проголосовать по месту жительства, а не регистрации. Так считает председатель Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова, которая встретилась с главой государства Владимиром Путиным.

По словам Памфиловой, в единый день голосования (10 сентября 2017 года) более 240 тысяч человек воспользовались данным механизмом.

«Если экстраполировать на предстоящую президентскую кампанию, то мы предполагаем, что с учетом огромных размеров нашей страны этим могут воспользоваться многие, миллионы людей», — подчеркнула глава ЦИК.

Ранее стало известно о том, что российское правительство выделит 75 миллионов рублей для организации онлайн-трансляций и видеонаблюдения на выборах президента Российской Федерации в 2018 году.