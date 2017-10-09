Аксенов ожидает «скорого банкротства» антироссийского курса Киева
Симферополь, 9 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «скорое банкротство» антироссийского курса руководства Украины неотвратимо.
«Националистическая Украина обречена на… поражение, и это ни у кого не вызывает сомнений», — отметил он в приветственном слове к участникам круглого стола на тему: «Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом».
В круглом столе принимают участие представители украинских диаспор РФ, республик Донбасса — ДНР и ЛНР, Болгарии, Белоруссии, а также Молдавии, Латвии, Италии и самой Украины.
По словам Аксенова, Крым всегда отличался национальным многообразием. Глава Крыма напомнил, что самой большой этнической группой в республике после русских являются украинцы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму не планируют разглашать имена участников съезда украинских диаспор в республике, которые прибыли из областей Украины.