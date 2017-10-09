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Новости Сирии
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Россия
Песков о дне рождения Путина: До бургеров у Кремля руки не дошли
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    Песков о дне рождения Путина: До бургеров у Кремля руки не дошли

    15:53  9 Октября 2017  /обновлено: 15:55  09 Октября 2017
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    Песков о дне рождения Путина: До бургеров у Кремля руки не дошли

    Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о бургерах в честь дня рождения Владимира Путина, отметив, что «в Кремле до них руки не дошли».

    Отвечая на вопрос о том, удалось ли Кремлю подтвердить информацию о бургерах в честь Путина, Песков подчеркнул, что в Кремле занимаются разными делами.

    «Занимаемся разными делами, до бургеров пока руки не дошли», — сообщил Песков журналистам.

    Ранее СМИ сообщали, что нью-йоркский ресторан в честь дня рождения Путина 7 октября собирался подавать бургер с пятью котлетами. Позже выяснилось, что новость была фейком.

    Напомним, рэпер Тимати на своей странице в Instagram написал, что в честь дня рождения Путина Black Star Burger ближайшие 10 дней будет кормить посетителей новым бургером «Президентский», украшенный российским флагом, сообщает Ura.ru.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #песков #бургер
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