Песков о дне рождения Путина: До бургеров у Кремля руки не дошли

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Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о бургерах в честь дня рождения Владимира Путина, отметив, что «в Кремле до них руки не дошли».

Отвечая на вопрос о том, удалось ли Кремлю подтвердить информацию о бургерах в честь Путина, Песков подчеркнул, что в Кремле занимаются разными делами.

«Занимаемся разными делами, до бургеров пока руки не дошли», — сообщил Песков журналистам.

Ранее СМИ сообщали, что нью-йоркский ресторан в честь дня рождения Путина 7 октября собирался подавать бургер с пятью котлетами. Позже выяснилось, что новость была фейком.

Напомним, рэпер Тимати на своей странице в Instagram написал, что в честь дня рождения Путина Black Star Burger ближайшие 10 дней будет кормить посетителей новым бургером «Президентский», украшенный российским флагом, сообщает Ura.ru.