В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

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Брюссель, 9 октября. В ПАСЕ отреагировали на решение Российской Федерации, которая приостановила выплату денежного взноса в бюджет текущего года в Совет Европы.

По словам исполняющего обязанности главы организации Роджера Гейла, решение России — «беспрецедентная проблема». Он отметил, что Совет Европы и ПАСЕ остаются ответственными за сохранение целостности организации.

Гейл также подчеркнул, что смешанный комитет обсудит данную ситуацию в будущий четверг, 12 октября.

Напомним, Москва заявляет о необходимости восстановления прав российских делегатов.

В 2014-2015 годах парламентариев лишили права голоса на сессиях и участия в деятельности уставных органов ассамблеи из-за ситуации с воссоединением Крымского полуострова с РФ.