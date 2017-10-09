В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы
Брюссель, 9 октября. В ПАСЕ отреагировали на решение Российской Федерации, которая приостановила выплату денежного взноса в бюджет текущего года в Совет Европы.
По словам исполняющего обязанности главы организации Роджера Гейла, решение России — «беспрецедентная проблема». Он отметил, что Совет Европы и ПАСЕ остаются ответственными за сохранение целостности организации.
Гейл также подчеркнул, что смешанный комитет обсудит данную ситуацию в будущий четверг, 12 октября.
Напомним, Москва заявляет о необходимости восстановления прав российских делегатов.
В 2014-2015 годах парламентариев лишили права голоса на сессиях и участия в деятельности уставных органов ассамблеи из-за ситуации с воссоединением Крымского полуострова с РФ.