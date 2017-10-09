Сирия в медиапространстве США: Пентагон «похитил» удар ВКС РФ по главарю «Джебхат ан-Нусры»

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Несколько дней назад в результате успешной спецоперации ВКС РФ был серьезно ранен лидер террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) Абу Мухаммад Аль-Джулани, также были ликвидированы ряд высокопоставленных командиров организации. 3 октября российские разведчики сообщили о месте и времени проведения встречи главарей «Ан-Нусры», тогда на основании полученных разведданных командующий группировкой ВКС РФ в Сирии Сергей Суровикин отдал распоряжение нанести авиаудар.

С аэродрома «Хмеймим» вылетели два истребители Су-34 и Су-35С. В результате удара осколочно-фугасными бомбами по месту сбора главарей «Джебхат ан-Нусры»1 на севере от Идлиба глава террористической организации лишился руки и впал в кому. Его ближайший помощник — руководитель так называемой «службы безопасности» группировки Ахмад Аль-Гизаи — как и 11 других высокопоставленных членов сирийской «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ), был уничтожен.

Тем не менее, несмотря на эту и многие другие успешные операции наших ВКС в Сирии, Соединенные Штаты продолжают настаивать, что именно они являются главной силой, которая по-настоящему противостоит международному терроризму в САР. Об этом на днях заявил представитель министерства обороны США Эрик Пехон.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин считает данное высказывание американской стороны популистским: американцы попросту пытаются перевернуть все с ног на голову и запутать общественность. На деле же превосходство российских ВКС в деле борьбы с «Исламским государством»1 (деятельность запрещена в РФ) и другими террористическими формированиями уже даже не требует никаких доказательств. Об этом эксперт рассказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

«За два года работы нашей авиационной группировки ситуация в арабской республике изменилась коренным образом: на данный момент 90% территории освобождено благодаря тому, что при активной поддержке ВКС РФ теперь стремительно наступают сирийские правительственные войска. Ситуация действительно изменилась в позитивную сторону, и Соединенные Штаты хотят присвоить себе эти заслуги. Подобные заявления американцев носят отвлекающий характер, они направлены на то, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество и очернить героическую работу наших летчиков на территории САР».

При этом действия возглавляемой США западной коалиции, которая начала операцию в Сирии задолго до появления сил РФ на Ближнем Востоке, оказались не просто неэффективными, но, более того — пагубными, подчеркивает эксперт.

«Что было до 30 сентября 2015-го? Полтора года проамериканская коалиция «бомбила» ИГИЛ1, но при этом «халифат» только расширялся территориально и укреплялся численно, по вооружению и так далее. Все боевики «умеренной оппозиции», которых готовили США, в итоге переходили на сторону «Исламского государства», причем вместе с тем оружие и техникой, которые давали Соединенные Штаты. А их авиаудары вообще носили исключительно символический характер. Нередко их бомбардировщики вылетали и затем возвращались с подвешенными бомбами, как угодно мотивируя свое пассивное участие в противостоянии терроризму».

Однако бездействие не так страшно, как противодействие, отмечает Андрей Кошкин. Если бы Вашингтон, по крайней мере, не препятствовал антитеррористической операции ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА), то террористы, скорее всего, уже были бы полностью ликвидированы.

«Мы уже уличили США в том, что они координируют боевиков, как это было в прорыве «Нусры» под Идлибом. Это событие неслучайно совпало с успехами российской авиации и войск САР в Дейр эз-Зоре. Однако имеет место не только это. Теперь на юге страны боевики ИГ1 спокойно просачиваются сквозь позиции американских военнослужащих для того, чтобы нанести внезапный удар по правительственной армии. Это, несомненно, сговор. Об этом говорит и обстановка в Дейр эз-Зоре, где сирийские войска борются за каждый клочок земли, освобождая ее кровью, в то время как курдская группировка наступает без единого выстрела, и игиловцы сдают им населенные пункты и нефтяные поля. То есть мы видим, что США придерживаются двойных стандартов: в публичной плоскости они позиционируют себя как бойцы против боевиков ИГИЛ, но на самом деле они находятся в сговоре с ними. Причем иногда силы коалиции даже, напротив, наносят удары по войскам САР, которые, в свою очередь, при помощи ВКС РФ действительно борются с терроризмом».

1 Организация запрещена на территории РФ.