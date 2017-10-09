Пожар на рынке в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован

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Ростов-на-Дону, 9 октября. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на рынке «Восточный» в Ростове-на-Дону. В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону сообщили, что огонь был потушен в 13.55.

Накануне в 21.08 в одном из торговых павильонов рынка начался пожар, после этого пламя распространилось на другие строения. Возгоранию сразу присвоили четвертый ранг сложности. Были приведены в готовность вертолет Ми-8 МЧС России и самолет Бе-200ЧС. В тушении были задействованы 50 единиц техники и около 400 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека получили ранения в результате пожара в ТК «Синдика» на внешней стороне 65-го километра МКАД.