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В Калининградской области отреагировали на данные о повышении радиации в ЕС
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    В Калининградской области отреагировали на данные о повышении радиации в ЕС

    15:16  9 Октября 2017
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    В Калининградской области отреагировали на данные о повышении радиации в ЕС

    Калининград, 9 октября. Повышения радиации в воздухе Калининградской области не было обнаружено, заявил представитель химико-радиометрической лаборатории отряда государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны по Калининградской области.

    В Калининграде отреагировали на сообщения немецкого Федерального ведомства по радиационной защите (BfS), которое сообщило о повышении показателей радиоактивности в Европе. Подчеркивалось, что речь идет о веществе рутений-106. Специалисты подчеркивали, что его уровень повышения находится в безопасной для жизни и здоровья людей концентрации. Кроме того, они предположили, что источников всплеска является Южный Урал.

    Российские специалисты отметили, что в регионе работает передвижная лаборатория. Превышений фона на территории Калининградской области обнаружено не было.

    «Росгидромет, согласно нормам федерального закона, отвечает за показатели радиационного фона, у них есть станции по территории области, — цитирует РИА Новости свои источники. — Если бы было превышение естественного фона, это стало бы достоянием общественности».

    В Калининградской области отреагировали на данные о повышении радиации в ЕС

    Автор: Катерина Тимошенская
    #евросоюз #калининградская область #радиация #воздух
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