В Калининградской области отреагировали на данные о повышении радиации в ЕС

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Калининград, 9 октября. Повышения радиации в воздухе Калининградской области не было обнаружено, заявил представитель химико-радиометрической лаборатории отряда государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны по Калининградской области.

В Калининграде отреагировали на сообщения немецкого Федерального ведомства по радиационной защите (BfS), которое сообщило о повышении показателей радиоактивности в Европе. Подчеркивалось, что речь идет о веществе рутений-106. Специалисты подчеркивали, что его уровень повышения находится в безопасной для жизни и здоровья людей концентрации. Кроме того, они предположили, что источников всплеска является Южный Урал.

Российские специалисты отметили, что в регионе работает передвижная лаборатория. Превышений фона на территории Калининградской области обнаружено не было.